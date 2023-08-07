Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя

Жителей Челябинской области приглашают помочь в ремонте частных домов в Мариуполе тем горожанам, которые не могут своими силами восстановить поврежденное жилье.

Набор добровольцев объявлен по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, сообщили в челябинской епархии. Планируется помочь в восстановлении пострадавших домов пожилых, людей с инвалидностью, одиноких женщин с детьми.

Нужно будет чинить крышу, менять окна, устанавливать двери, заниматься внешней отделкой. В добровольцы могут записаться мужчины и женщины в возрасте до 70 лет. Специальные навыки не обязательны. Приветствуется любой любительский опыт по ремонту дома или у себя на даче. Нужны также повара и автоволонтеры, готовые поехать в Мариуполь на своей машине.

Каждую неделю группы добровольцев по 10-12 человек выезжают из Москвы. Одна смена длится семь дней. Затраты на проезд, проживание и питание берет на себя Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Уже 220 человек съездили в Мариуполь, где приняли участие в ремонтных работах. На 30 июня отремонтирован 71 дом.

Однако, для регулярных выездов добровольцев не хватает. Поэтому набор продолжается. Все вопросы можно задать по телефону 8-800-70-70-222.