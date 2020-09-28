Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра

Неравнодушных жителей Челябинской области призывают присоединиться к проекту «Тележка добра».

Добрую акцию объявили ко Дню пожилого человека активисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ).

Для того, чтобы присоединиться к доброму делу, достаточно посетить одну из продуктовых точек сетей «Монетка», купить нескоропортящиеся продукты для пенсионеров и «Метрополис» и уложить их в специальные брендированные контейнеры, установленные в магазинах. Полный список адресов опубликован в официальном сообществе ОНФ в Челябинской области во Вконтакте.

Из собранных товаров будут сформированы продуктовые наборы, которые общественники доставят одиноким, малоимущим пожилым людям и пенсионерам с инвалидностью.

«Любой вклад, хотя бы пачка крупы – это уже большое дело, ведь если десять человек внесут посильную необременительную помощь, получится полноценный продуктовый набор», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Татьяна Кузнецова.

Благодаря акции «Тележка добра» волонтеры проекта #МыВместе помогли уже порядка 50 благополучателям Челябинской области, но еще больше - нуждаются в помощи.

Фото: ОНФ