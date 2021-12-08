Южноуральцев все сильнее покоряет TikTok, однако ВКонтакте - вне конкуренции

Жители Челябинской области поменяли предпочтения в социальных сетях: так, на третье место среди самых популярных в регионе соцсетей поднялся TikTok, обогнав «Одноклассников». Первое место занимает ВКонтакте, второе – Instagram.

К таким выводам, проведя анализ мобильного интернет-трафика пользователей соцсетей в текущем год, пришли аналитики МегаФона.

Как отмечает пресс-служба компании, за год совокупный объем информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился.

Доля «ВКонтакте» в Челябинской области составляет 41 процент от всего потребляемого трафика, который уходит на социальные сети, что на 13 процентов больше общероссийского показателя. У Instagram – 26 процентов, далее с совсем небольшим отставанием следует TikTok с долей 23 процента. Меньше всего трафика в регионе уходит на Facebook.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53 процента.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok - 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно данную социальную сеть посещают 73 процента пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60 процентов, TikTok на третьем – с показателем 35 процентов.