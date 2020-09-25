Южноуральцы активно оформляют льготную ипотеку

В Челябинской области более 12 тысяч жителей подали заявки на оформление льготной ипотеки под 6,5%.

По данным АО «Дом.РФ», на сегодня одобрено почти 8,1 тысяча заявок. С начала действия программы уже три тысячи 222 южноуральца получили на общую сумму пять миллиардов 670 миллионов 32 тысячи рублей.

Напомним, льготная ипотека была запущена по инициативе президента Владимира Путина в апреле 2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В июне глава государства выступил с инициативой расширения условий ипотеки, что повысило спрос на эту программу.

Первоначальный взнос за квартиру в новостройке правительство РФ снизило с 20 до 15 процентов.

Максимальный уровень займа в Челябинской области был увеличен с трех до шести миллионов рублей. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.

Заемщики должны быть старше 18 лет. Семейное положение и наличие детей роли не играют. При этом договор ипотеки нужно заключить до первого ноября 2020 года. Ставка 6,5% годовых сохраняется на весь срок кредита.

Льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица). «Выбор у желающих купить квартиру в новостройке будет: в регионе в 2020 году планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске», - отметили в региональном минстрое.