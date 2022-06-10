10.06.2022
В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя
10.06.2022
Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу
10.06.2022
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области
10.06.2022
В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ
09.06.2022
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
09.06.2022
В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема
Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР
09.06.2022
Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс
09.06.2022
Пленный из ВСУ: На нас просто забили
09.06.2022
Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР
09.06.2022
Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022