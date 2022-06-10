Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

Жители Челябинской области, как и все россияне, могут помочь поддержать военнослужащих Луганской и Донецкой народных республик, которые борются за свободу Донбасса.

Узнать, как это можно сделать и на что потрачены привлеченные средства можно с помощью портала «Всё для победы», который презентовал Народный фронт на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок. Прозрачность денежных потоков обеспечивает партнер проекта – банк ПСБ.

Как устроен процесс помощи, подробно описано на портале. Перевести средства можно с помощью банковских карт или по системе быстрых платежей. Предусмотрены удобные формы финансовой поддержки – подписка, QR-коды.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что Народный фронт несколько дней назад презентовал акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время уже получено сотни предложений поддержки, принесено десятки коптеров и других необходимых вещей, часть уже доставили на передовую.

«Призываю всех: заходите на сайт pobeda.onf.ru, выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта либо можете перечислить денежные средства – возможен любой способ, который вам максимально комфортен», – рассказал Кузнецов.

Когда сбор будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР или ДНР и все желающие смогут увидеть отчет.

«Во всех региональных отделениях Народного фронта, в том числе в Челябинской области (Челябинск, улица Цвиллинга, дом 20) принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь, перевязочный материал. Приносить следует то, что есть в списках, списки доступны на портале», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать, какую форму помощи поддержать, в какой город ее направить.