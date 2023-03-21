Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?

Жители Челябинской области продолжают рассказывать губернатору о нечищенных дорогах, по которым невозможно ни пройти, ни проехать. При этом критика от главы региона, прозвучавшая на аппаратном совещании, подействовала не на всех глав. В ряде муниципалитетов ситуация мало изменилась.

Дмитрий Б. из села Чесма прислал губернатору видео, на котором хорошо видно, что качество очистки дорог оставляет желать лучшего – на проезжей части снежная каша, на обочинах – горы снега. «Видимо для некоторых глав муниципалитетов и сельских поселений нагоняй от губернатора не действует», - предположил Дмитрий.

Напомним, на состоявшемся на прошлой неделе аппаратном совещании с главами губернатор Алексей Текслер раскритиковал власти Ашинского района и Верхнего Уфалея за плохую уборку снега – из этих муниципалитетов поступает наибольшее число жалоб. Главам поручено оперативно исправлять ситуацию.

Алексей Текслер еще раз поручил главам территорий, руководителям предприятий, организаций и УК контролировать работу по очистке крыш от снега и льда; своевременно чистить дороги, тротуары и дворы. Но, видимо, не все мэры услышали губернатора.

Миля М. рассказала губернатору, что в Аше на тротуарах сплошной лед и даже предложила проводить тренировки хоккеистов не в ледовых дворцах, а на улицах города. «Но на коньках, как хоккеисты, я ездить не умею», - сокрушается жительница. И как в таком случае передвигаться по ледовым дорогам? Она предлагает экстремальный вариант решения проблемы. Аналогичная ситуация в Миньяре, отмечает Ольга.

Как сообщили в районном администрации, обслуживанием дорог и тротуаров в Ашинском городском поселении занимается МУП «Комсервис-АМР», подсыпкой тротуаров - ООО «Служба благоустройства МГП», в соответствии с заключенным контрактом.

«К сожалению, учитывая плюсовые и минусовые температуры локально могут иметь затруднения», - сообщают в мэрии района. Жители Аши о проблемах могут сообщать в Управление инженерной инфраструктуры района, жители Миньяра – в городскую администрацию.

«В Верхнем Уфалее вообще дурдом, вставай на коньки» - делится Елена К.

«На здании Уйской музыкальной школы снято 20 марта 2023 года. Сосульки, наледь. Также на здании судебных приставов. Ваше поручение не исполнено», - рассказала губернатору Альфрита М.

К губернатору обратились и жители села Варна (ул. Ермолаева): «Мы уже много раз обращались, но как всегда весной у нас начинается потоп. Это я ещё не всю улицу сфоткал. Теперь нам ждать как обычно, когда всё само высохнет?».

Обращение поступило и из Сосновского района. «У нас в Сосновском районе, д. Прохорово просто ужасные дороги, и нет не кому дела, посреди улицы большая лужа, как говорится не проехать, не пройти, лишний раз с детьми даже не погулять», - написала Евгения.

«Двое суток ждём расчистку. Село Миасское Красноармейского района», - рассказывает и показывает в комментариях Елена В.

За помощью обратилась и Изалия Ю. от имени жителей поселка Новостройка г. Копейска. «Проживаю по ул. Добровольского, до того чтобы добраться до дома, проходим каждый раз экстрим. Прошу отремонтировать дорогу по Добровольского и Костычева, хотелось бы сказать, что дорога в ужасном состоянии, но проще сказать, что там нет дорог», - написала жительница.

Далеко не во всех муниципалитетах прислушались к поручению губернатора и их не заставило задуматься даже жесткое решение, принятое в отношении главы Нагайбакского района (ему пришлось уйти в отставку после трагедии в селе Фершампенуаз – крышу физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» плохо очищали от снега и от упавшей с кровли наледи погиб 12-летнеий мальчик).

Южноуральцы написали на странице губернатор в соцсетях множество адресов, где также может произойти трагедия, потому что крыши плохо очищают от снега.

Ирина М. рассказала, что в поселке Старокамышинск (Копейский городской округ, лица Крымская, 15) не чистят крыши детского сада. «Повесили бумагу, что с крыши падают льдины - будьте осторожны. А там маленькие дети гуляют два раза в день», - переживает Ирина.

«У нас в Тюбуке висят глыбы льда в Берёзке, позвонили сообщили, но ничего не предпринимают, дети гуляют, они не понимают того, что это может обойтись плачевно, сейчас все тает и снег не убирают, с дворов машины проехать толком не могут», - рассказала Татьяна.

«Не только крыши надо чистить, но и дороги. Сегодня в Магнитогорске, в кварталах и межквартальных проездах такое месиво, что если ночью все замёрзнет, то завтра не то что проехать, пройти нельзя будет. Вообще дворы отвратительно чистят и тротуары. А уж песком в гололед посыпать, это вообще не для нас. Ломайте ноги», - рассказывает Алена.

Жалобы поступают из Нагайбакского муниципального района (К. Маркса, 53), Коркино (ул. 30 лет ВЛКСМ, 183), Магнитогорска (Ленина, 13/Первомайская, 8). Много обращений приходит и из Челябинска. Школа №13 Челябинск, ул. Новороссийская, 68, ул. Российская, Ул. Коммунаров, 2, ул. Социалистическая (немецкие дома все в сосульках), ул. Яковлева, 17А (Манхеттен), ЧМЗ (все дома со скатными крышами не чищены, ещё и магазины на первых этажах, козырьков нет).

«Хотим обратиться к вам по очистке тротуаров от гололеда по периметру вокруг школы 148 по ул. Макеева и детсада «Какаду» на Макеева, 7А. Всю зиму не были ни разу очищены тротуары от снега, а сейчас при потеплении образовался сплошной каток, - написала Светлана в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Второй год как передали эти территории городу, не происходит уборка тротуаров. Ежедневный поход детей в школу по гололеду, настоящий квест не получить травму. Найдите ответственных за эти тротуары и повлияйте на очистку тротуаров. При обращении в Администрацию Центрального района постоянно получаем отказ от чистки, говорят, что это не их территория».