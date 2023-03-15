Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе

Глава Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) Иван Сурменев написал заявление о сложении полномочий после трагедии в селе Фершампенуаз и прозвучавшей сегодня критики в адрес мэра на областном совещании у губернатора и совета сделать выводы.

Сегодня губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов высказался о несчастном случае, произошедшем 10 марта в селе Фершампенуаз Нагайбакского района – от упавшей с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» наледи погиб 12-летнеий мальчик.

На совещании с главами губернатор напомнил Ивану Сурменеву, что на протяжении всего зимнего сезона из района поступало множество жалоб на качество уборки снега и наледи. «Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу. Очевидно, что выводов сделано не было», - обратился к руководителю муниципалитета Алексей Текслер.

Он напомнил, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело и те, кто непосредственно виновен в смерти мальчика, понесут наказание.

По мнению губернатора, в трагедии виноваты и местные власти, которые не вели системной работы по данному направлению.

«Считаю, что вам нужно задуматься и сделать соответствующие выводы после такого несчастного случая», - обратился к главе губернатор.

По завершении совещания Иван Сурменев подал заявление и уведомил губернатора Челябинской области о досрочном сложении своих полномочий.

Алексей Текслер также рекомендовал главам Ашинского района и Верхнего Уфалея срочно усилить работу.