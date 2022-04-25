Южноуральцы отметили Пасху

Жители Челябинской области отметили главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение.

В Великую субботу в храмах региона в течение дня проходило освящение Пасхальной снеди - яйца, куличи и другая пища, по традиции вкушаемая в дни празднования Святой Пасхи.

В ночь на 24 апреля 2022 года в храмах региона прошли Пасхальные Богослужения. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города полунощницу, Пасхальную заутреню и Божественную литургию. Собор едва вместил многочисленных прихожан.

В то время, когда в челябинских храмах шли пасхальные богослужения, аэропорту «Игорь Курчатов» приземлился самолет, на котором была доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из Москвы Святое пламя привез секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков при поддержке губернатора региона Алексея Текслера.

Благодатный огонь был доставлен в Свято-Симеоновский собор. После ночной службы святыню раздавали верующим – от пламени зажигали свои свечи священники и прихожане.

В воскресенье кафедральный собор посетил губернатор Алексей Текслер вместе супругой Ириной и сыном Михаилом. Главу региона сопровождал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Пусть безграничная вера, стремление к добру и справедливости служат всем нам опорой в делах и помогают найти верный путь в любых жизненных обстоятельствах. В день Светлой Пасхи желаю вам счастья, любви, здоровья и благополучия!», – поздравил южноуральцев губернатор.

Затем Алексей Текслер и митрополит Алексий посетили премьеру оратории челябинского композитора Евгения Кармазина «Дети пишут Богу», которая состоялась в зале органной и камерной музыки «Родина». Концерт вели секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков и автор либретто поэт и драматург Константин Рубинский.

В основу оратории легли несколько десятков вопросов детей 6–10 лет Создателю. Композитор Евгений Кармазин и либреттист Константин Рубинский превратили монологи детей в единое музыкальное действо.

«”Дети пишут Богу” – уникальное произведение, это первое произведение музыкального триптиха, который посвящен строительству Кафедрального собора в Челябинске. Я и вся моя семья остались под впечатлением», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что вся команда, которая работает над этим произведением, – это наши челябинские музыканты. «В следующем году в честь завершения строительства Христорождественского храма будет представлено второе произведение, а в 2024 году уже рядом с храмом представим еще и третье. Мы оказываем всестороннюю поддержку, потому что такого рода большие культурные проекты должны реализовываться в Челябинске», – поделился планами Алексей Текслер.

В воскресенье в в зале имени Прокофьева состоялось выступление Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Ансамбль считается «визитной карточкой» Донецкой Народной Республики. На челябинской сцене артистов встретил Государственный ансамбль танца «Урал».

К зрителям и артистам обратился глава Челябинской митрополии. Владыка Алексий приветствовал зал возгласом «Христос Воскресе!», Он сказал, что на Украине и на Донбассе идет сейчас борьба со злом, которое, казалось, было побеждено еще в прошлом веке. А праздник Пасхи напоминает миру о том, что добро непременно преодолеет зло, и вдохновляет на продолжение борьбы.

В Светлое Христово Воскресение в актовом зале Челябинского епархиального управления с успехом прошла постановка молодёжного семейного православного театра «Белая птица». На сцене была показана притча о греховном падении, покаянии и возрождении человеческой души. Юные актёры так талантливо играли, что у зрителей на глазах были слёзы, рассказали в епархии. Николай Филимонов исполнил главную роль боярина, сумевшего взять верх над своими страстями и изменить портрет своей души. Егор Сикорский бесподобно сыграл сложную роль юродивого. Зал аплодировал стоя.

В воскресенье было многолюдно и на набережной реки Миасс в Челябинске, где прошла праздничная программа «Пасхальные перезвоны», посвященная Светлому празднику.

Для горожан организовали различные мастер-классы, фотозоны. Малышей развлекали ростовые куклы и аниматоры. Несколько часов длился пасхальный концерт вокалистов и танцевальных коллективов.

Со сцены собравшихся тепло поздравил священник Игорь Коннов из Симеоновского собора.

«Хочется пожелать, чтобы рано или поздно мы стали добрее, чтобы мы полюбили друг друга именно христианской любовью. Потому что одна из самых главных добродетелей христианина и вообще любого человека – это любовь. Она восполняет и оживляет всё вокруг. Хочется, чтобы в каждом человеке именно в дни светлой Пасхи проснулась любовь друг к другу. Чтобы мы забыли обо всех обидах», – призывает Игорь Коннов.

На набережной состоялись выступления лучших звонарей Челябинской области. Кроме того, любой желающий мог попробовать себя в роли звонаря. Колокольных дел мастер Андрей Курбатов учил звонарному искусству детвору и взрослых.

Праздник завершился интерактивным спектаклем от артистов «Манекена.

ФОТО: Челябинская епархия и пресс-служба губернатора