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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Пасхальное послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия
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Южноуральцы отметили Пасху

Жители Челябинской области отметили главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение.

В Великую субботу в храмах региона в течение дня проходило освящение Пасхальной снеди - яйца, куличи и другая пища, по традиции вкушаемая в дни празднования Святой Пасхи.

В ночь на 24 апреля 2022 года в храмах региона прошли Пасхальные Богослужения. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города полунощницу, Пасхальную заутреню и Божественную литургию. Собор едва вместил многочисленных прихожан.

В то время, когда в челябинских храмах шли пасхальные богослужения, аэропорту «Игорь Курчатов» приземлился самолет, на котором была доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из Москвы Святое пламя привез секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков при поддержке губернатора региона Алексея Текслера.

Благодатный огонь был доставлен в Свято-Симеоновский собор. После ночной службы святыню раздавали верующим – от пламени зажигали свои свечи священники и прихожане.

В воскресенье кафедральный собор посетил губернатор Алексей Текслер вместе супругой Ириной и сыном Михаилом. Главу региона сопровождал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Пусть безграничная вера, стремление к добру и справедливости служат всем нам опорой в делах и помогают найти верный путь в любых жизненных обстоятельствах. В день Светлой Пасхи желаю вам счастья, любви, здоровья и благополучия!», – поздравил южноуральцев губернатор.

Затем Алексей Текслер и митрополит Алексий посетили премьеру оратории челябинского композитора Евгения Кармазина «Дети пишут Богу», которая состоялась в зале органной и камерной музыки «Родина». Концерт вели секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков и автор либретто поэт и драматург Константин Рубинский.

В основу оратории легли несколько десятков вопросов детей 6–10 лет Создателю. Композитор Евгений Кармазин и либреттист Константин Рубинский превратили монологи детей в единое музыкальное действо.

«”Дети пишут Богу” – уникальное произведение, это первое произведение музыкального триптиха, который посвящен строительству Кафедрального собора в Челябинске. Я и вся моя семья остались под впечатлением», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что вся команда, которая работает над этим произведением, – это наши челябинские музыканты. «В следующем году в честь завершения строительства Христорождественского храма будет представлено второе произведение, а в 2024 году уже рядом с храмом представим еще и третье. Мы оказываем всестороннюю поддержку, потому что такого рода большие культурные проекты должны реализовываться в Челябинске», – поделился планами Алексей Текслер.

В воскресенье в в зале имени Прокофьева состоялось выступление Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Ансамбль считается «визитной карточкой» Донецкой Народной Республики. На челябинской сцене артистов встретил Государственный ансамбль танца «Урал».

К зрителям и артистам обратился глава Челябинской митрополии. Владыка Алексий приветствовал зал возгласом «Христос Воскресе!», Он сказал, что на Украине и на Донбассе идет сейчас борьба со злом, которое, казалось, было побеждено еще в прошлом веке. А праздник Пасхи напоминает миру о том, что добро непременно преодолеет зло, и вдохновляет на продолжение борьбы.

В Светлое Христово Воскресение в актовом зале Челябинского епархиального управления с успехом прошла постановка молодёжного семейного православного театра «Белая птица». На сцене была показана притча о греховном падении, покаянии и возрождении человеческой души. Юные актёры так талантливо играли, что у зрителей на глазах были слёзы, рассказали в епархии. Николай Филимонов исполнил главную роль боярина, сумевшего взять верх над своими страстями и изменить портрет своей души. Егор Сикорский бесподобно сыграл сложную роль юродивого. Зал аплодировал стоя.

В воскресенье было многолюдно и на набережной реки Миасс в Челябинске, где прошла праздничная программа «Пасхальные перезвоны», посвященная Светлому празднику.
Для горожан организовали различные мастер-классы, фотозоны. Малышей развлекали ростовые куклы и аниматоры. Несколько часов длился пасхальный концерт вокалистов и танцевальных коллективов.

Со сцены собравшихся тепло поздравил священник Игорь Коннов из Симеоновского собора.

«Хочется пожелать, чтобы рано или поздно мы стали добрее, чтобы мы полюбили друг друга именно христианской любовью. Потому что одна из самых главных добродетелей христианина и вообще любого человека – это любовь. Она восполняет и оживляет всё вокруг. Хочется, чтобы в каждом человеке именно в дни светлой Пасхи проснулась любовь друг к другу. Чтобы мы забыли обо всех обидах», – призывает Игорь Коннов.

На набережной состоялись выступления лучших звонарей Челябинской области. Кроме того, любой желающий мог попробовать себя в роли звонаря. Колокольных дел мастер Андрей Курбатов учил звонарному искусству детвору и взрослых.

Праздник завершился интерактивным спектаклем от артистов «Манекена.

ФОТО: Челябинская епархия и пресс-служба губернатора

Пасха
Алексей Текслер
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Опасно для здоровья: Наталье Котовой показали «чудо»-площадку для детей

21.04.2022 16:42

Установят дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий депутата ЗСО

21.04.2022 16:40

В Челябинске водитель большегруза оборвал провода, которые потом травмировали пешехода

21.04.2022 16:28

В Челябинске впервые пройдёт фестиваль «ЭтНОчь»

21.04.2022 16:27

Южноуральские Росгвардейцы и воспитанники ВПК «Высота» провели субботник в доме престарелых

21.04.2022 16:20

«Дети пишут Богу»: челябинская филармония представит на Пасху премьеру

21.04.2022 16:16

Будут ли забирать мобильные телефоны у школьников Челябинской области перед уроками?

21.04.2022 15:02

Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить

21.04.2022 14:37

Путин отменил штурм «Азовстали»

21.04.2022 14:11

Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе ко Дню России

21.04.2022 14:10

В Челябинской области накрыли ОПГ, которая незаконно получала страховые выплаты

21.04.2022 13:50

В Челябинске ФСБ задержала внука вице-спикера ЗСО

21.04.2022 13:28

С лежаками и мольбертами: челябинский Сад камней превратят во вдохновляющий островок природы

21.04.2022 13:08

В челябинском горсаду вырубили аварийные деревья: смотрим, во что превратился парк

21.04.2022 13:03

Подумала, что сбила кошку: в Магнитогорске автоледи переехала лежащего на дороге пьяного мужчину

21.04.2022 12:22

Рядом с вузами, вокзалами и парками Челябинска могут появиться станции велопроката

21.04.2022 12:16

Челябинская область продолжит поддерживать садоводов

21.04.2022 12:03

Полицейские Аргаяшского района спасли водителя, который потерял сознание за рулем

21.04.2022 11:33

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти четыре тысячи жителей

21.04.2022 11:05

В Копейске из-за сообщения о минировании эвакуировали школы

21.04.2022 11:02

Главный фонтан Челябинска к Первомаю заработает в полную мощь

21.04.2022 10:44

Челябинск остался без Зевса, теперь пятнистый красавец – достояние Калужской области

21.04.2022 10:29

Ветераны войны в Челябинской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы

21.04.2022 10:14

Челябинскую область критикуют за нацпроекты «Образование» и «Демография», но ситуация поправима

21.04.2022 09:58

Начальник ГИБДД Златоуста предотвратил возможный взрыв газа в микроавтобусе с болельщиками ХК «Металлург»

21.04.2022 09:51

Исторический музей Южного Урала приглашает полюбоваться уникальной православной святыней

21.04.2022 02:05

У православных - Великий (Чистый) Четверг

20.04.2022 21:04

Челябинская область увеличит площади посевов, чтобы сдержать рост цен на хлеб и овощи

20.04.2022 19:14

В четверг в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

20.04.2022 18:52

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля

20.04.2022 18:28

Текслер – о завершении отопительного сезона: Нужно внимательно смотреть за прогнозом погоды

20.04.2022 17:53

Текслер просит челябинцев рассказать о проблемных дорогах, чтобы по ним проехать лично

20.04.2022 17:34

Рыжкова покидает пост первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области

20.04.2022 17:17

Почти Казань! Крупнейший в России канал об архитектуре высоко оценил челябинскую набережную

20.04.2022 16:59

На Херсонском направлении ранен Челябинский доброволец

20.04.2022 16:46

Участковый из Челябинска, который «сливал» данные из базы МВД, будет уволен

20.04.2022 16:41

Южноуральская полиция отправила сообщения на блокировку 157 Интернет-ресурсов, используемых для распространения наркотиков

20.04.2022 16:17

В школе Челябинска 25 апреля состоится первая церемония подъема флага и исполнения гимна

20.04.2022 16:06

Кинопремьера: челябинцев приглашают к знакомству с «Белым журавликом»

20.04.2022 15:49

Бывший глава Рождественского поселения стал фигурантом уголовного дела

20.04.2022 14:53

«Сила стали» принесла ММК награду всероссийского конкурса

20.04.2022 14:22

В Сосновском районе спасли собаку, дрейфующую на льдине