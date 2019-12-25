Южноуральцы получат ответы на все вопросы, поступившие на прямую линию Алексея Текслера

Более шести тысяч сообщений в социальных сетях и более 5,5 тысячи звонков поступило от жителей Челябинской области на прямую линию губернатора Алексея Текслера.

Двухчасовое общение в прямом эфире главы региона с жителями состоялось 25 декабря.

Алексей Текслер успел ответить на 29 вопросов, поступивших в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм, отмеченных хештегом #спросиТекслера, и по телефону. Были прямые включения из Магнитогорска и Златоуста. В зале присутствовали представители областных средств массовой информации. В этот раз приоритет был отдан вопросам жителей, а не акул пера. Поэтому журналистам удалось задать лишь 4 вопроса.

Прозвучали вопросы по актуальным на сегодня темам: строительства нового корпуса детской областной больницы, возможной водной проблеме в связи со строительством Томинского ГОКа, безработице в Верхнем Уфалее, зарплатах врачей скорой помощи, неубираемым дорогам, плохому благоустройству, малоосвещенности городов, распространению снюса.

В ходе прямого эфира губернатор неоднократно давал поручения различным министерствам и ведомствам, а также некоторым главам, разобраться в озвученной проблеме и принять меры по ее решению.

«Все вопросы, которые поступили на прямую линию, не должны оставаться без внимания», - подчеркнул Алексей Текслер. Он распорядился министрам и главам проработать все обращения, поступившие от конкретных граждан и дать им ответы. Те вопросы, которые поступили без подписи или где невозможно определить конкретного человека, его задавшего, будут отсортированы по темам и отправлены в министерства для проработки. «Поставил задачу правительству и муниципалитетам, чтобы все вопросы были услышаны, а конкретные ситуации индивидуально рассмотрены», - подчеркнул Текслер.

Губернатор отметил, что большинство поступивших обращений касается вопросов местного значения. «Главы занимаются, но им не всегда хватает средств для решения всех проблем. Порой нужны конкретные региональные программы», - уточнил Алексей Текслер.

Напоследок губернатор поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил: «Будем вместе решать все насущные проблемы региона».

После прямой линии в ходе неформального общения с журрналистами Алексей Текслер рассказал, что благодаря им на днях получил награду Экспертного института социальных исследований за лучшую управленческую практику ведения диалога с жителями, которую журналисты окрестили «Развороты Текслера».