Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров

Жители Челябинской области смогут приобрести со скидкой товары из стильной эко-коллекции, разработанной итальянскими дизайнерами. Такую возможность предоставляет торговая сеть «Пятёрочка» в рамках новой накопительной акции «Экология проще, чем кажется».

Любой желающий сможет получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика. В коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и.

Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 литра и один литр, а также бутылки для напитков бренда Re-Generation.

Все аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана из 100% переработанного PET. Для изготовления, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок: они были измельчены, расплавлены, полученная жидкость вытянута в нити, которые спрядены в прочный, износостойкий материал. На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.

Для получения скидки на понравившийся аксессуар необходимо в период с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определённое количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определённых товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки.

Лицом новой акции стала певица Глюкоза – Наталья Чистякова-Ионова, которая принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и «зелёные» технологии. В поддержку кампании был снят видеоролик для ТВ и digital, в котором Наталья обращает внимание зрителей на том, как много пластика сопровождает нашу повседневную жизнь и заостряет внимание на важности его переработки.

В рамках акции также был разработан специальный сайт. На нём представлена подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла.

В роликах наглядно показано, как просто можно сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор. Порядка 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая таким образом объём отходов на полигонах. Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырьё, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также можно использовать повторно для изготовления новых вещей. Эффект от таких маленьких и несложных действий каждого человека будет большим вкладом в помощь экологии.

«Забота о сообществе и экологии – один из ключевых принципов CVP «Пятёрочки» и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаём новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция – наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам – стильным, качественным, долговечным, - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем ещё больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении – это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами»