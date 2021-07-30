Южноуральцы получили 60 тысяч уведомлений об отключении света за долги

ООО «Уралэнергосбыт» заявила о готовности отключения света у 60 тысяч жителей региона. Причина крайних мер заключается в растущей задолженности южноуральцев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На 1 июля этого года общая сумма долга жителей Челябинской области составила один миллиард рублей. Около четырех тысяч южноуральцев получили уведомления в июле, уже в августе они могут остаться без света.

В компании отмечают, что такая мера воздействия на физических лиц, имеющих задолженность, является наиболее эффективной при работе со злостными неплательщиками, поэтому её применение планируют расширить.

«Летом среднестатистическая семья тратит 100-150 кВт*ч, это порядка 350 рублей. Согласитесь, сумма небольшая. А вот долг в несколько тысяч рублей уже способен ударить по бюджету. Поэтому мы призываем наших клиентов оплачивать счета своевременно. Компания использует все возможные способы оповещения о долге – производит обзвон, указывает эту информацию в квитанции, рассылает смс-оповещения и электронные письма. Если потребитель не реагирует на напоминания и предупреждения, принимаются более жесткие меры – готовятся документы в суд для взыскания средств через службу судебных приставов или производится отключение электроэнергии. Возобновление энергоснабжения произойдет только после погашения долга, поэтому не стоит доводить ситуацию до крайних мер», - рассказал первый заместитель генерального директора Андрей Святых.

Напомним, отключить свет сбытовая компания вправе, если потребитель не платит за услуги в течение двух месяцев, а долг превышает норматив в два раза. Мера в таком случае может продлиться до полного погашения задолженности. Оплачивать электроэнергию необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.