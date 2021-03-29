Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида

В минувшие выходные 365 жителей Челябинской области поставили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах. Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида.

Вакцинация проводилась на специально отведенных площадках двух комплексов: торговый город «Алмаз» и ТРК «Космос». При этом соблюдались все противоэпидемические меры.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, в течение шести часов вакцинации число желающих поставить прививку в ТРК не иссякало.

Напомним, пилотный проект по вакцинации южноуральцев от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах был реализован 20 октября. Тогда было привито 195 человек. Спецплощадка организована в «Алмазе».

«Практика массового вакцинирования в торговых центрах от COVID-19 продолжится», - заверили в минздраве.

Кроме того, добровольную иммунизацию сотрудников проводят на предприятиях области, где есть медицинские кабинеты или поликлиники. Всего в регионе уже более 114 тысяч жителей поставили прививку от коронавирусной инфекции.

На сайте стопкоронавирус.рф провели опрос, чтобы выяснить, чем руководствовались жители, принимая решение о вакцинации. От 41,5% до 45% сказали, что устали бояться за свое здоровье. От 39% до 42,5% хотят отправиться в путешествие, а без прививки это будет проблематично. Треть опрошенных южноуральцев (от 29 до 34 процентов) доверяют отечественным вакцинам. Еще порядка 15% вакцинируемых поставили прививку потому, что хотят безбоязненно встречаться со своими родными.

Напомним, что на прививку от ковида записаться в регистратуре своей поликлиники или онлайн через портал «Госуслуги».