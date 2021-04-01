Южноуральцы рассказали о том, как разыгрывают коллег первого апреля

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей и узнала, как жители Челябинской области относятся к первоапрельским розыгрышам на работе.

Только 14% челябинцев сообщили, что у них на работе принято разыгрывать друг друга первого апреля, у остальных такой традиции нет. Больше других розыгрыши любят рабочий персонал, представители сферы туризма и ресторанов, а также сотрудники сферы безопасности. Реже всего первоапрельских шутников можно встретить в сфере закупок, среди административного персонала и юристов.

77% жителей Южного Урала, которых разыгрывали коллеги, считают, что это была действительно смешно, еще 5% столкнулись с обидными шутками, а для 13% это было и не смешно, и не обидно. Интересно, что чаще всех обижаются на шутки коллег медики, а вот реже всех – руководители.

При этом сами опрошенные не слишком любят первоапрельские шутки: только 36% разыгрывали своих коллег.

Вот несколько примеров реальных розыгрышей:

- в офисный куллер вместо воды вливали алкоголь;

- делали скриншот экрана рабочего стола коллеги в его отсутствие, устанавливали данный скриншот как заставку рабочего стола, все папки и файлы с рабочего стола прятали в одну папку. В итоге коллега приходил к ноутбуку, щелкал мышкой по папкам, которые казались настоящими, и не мог понять, в чем дело, перезагружал ноутбук, но это, конечно же, не помогало;

- У нас на комбинате частенько были проблемы с подачей пара в производственный корпус. Пока шла реконструкция главный бухгалтер всех просто выворачивала наизнанку, вы знаете в какие потери нам это обойдется? Первого апреля в бухгалтерию утром позвонил главный инженер и порекомендовал микрофоны телефонных трубок замотать скотчем, так как на время испытания будет увеличено давление пара до 1500 атмосфер и вполне возможно, что пар может пойти по телефонным каналам. Милая наша главбух сказала, что это опять деньги на ветер, но трубки телефонные скотчем обмотали;

· Сотрудники столовой сообщили всем, что у них засорилась мойка и нет чистых стаканов, поэтому нужно приходить со своими. В обед можно было оценить всё разнообразие чайной посуды;

· SMS коллегам примерно со следующим содержанием: «Тебя шеф искал. Он очень злой». «Вчера вечером была планерка. Только тебя не было. Босс в ярости»;

· заклеивала лазер у мышки скотчем и бумажкой, таким образом мышка не работает, очень долго коллеги мужчины не могли понять в чем дело;

- на подпись начальника отдела подали приказ в тексте которого была фраза «расстрелять Иванова И.И». Начальник не глядя подписал. Мы приказ поместили на доску объявлений. Отдел смеялся целый день.