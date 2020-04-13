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Южноуральцы стали хуже соблюдать режим самоизоляции

Общество
Сегодня, 18:30
Автор: 
Олеся Денисова

Жители крупных городов Челябинской области, не говоря о маленьких поселениях и деревнях, практически не соблюдают режим обязательной самоизоляции. Пожилые южноуральцы еще стараются пореже выходить из дома, а люди зрелого возраста и молодое поколение чаще нарушают предписания. Если жители не прислушаются к рекомендациям, то в регионе введут пропускной режим.

По данным Яндекса, по состоянию на 15 часов 13 апреля индекс самоизоляции в Челябинске был равен 2,1. В это же время в Екатеринбурге – 2,3, в Тюмени – 2,4. И это в разгар рабочего дня, когда те, кому разрешено трудиться, должны находиться на рабочем месте, а те, кто в режиме нерабочих дней, обязаны быть дома.

На сегодня, по словам губернатора, на своих рабочих местах трудятся 650 тысяч человек или чуть больше половины от постоянно работающих в регионе. Порядка 90 тысяч человек работают на удаленке, порядка 380 тысяч человек находятся в режиме нерабочей недели или имеют больничные листы.

Меньше всех соблюдают режим самоизоляции (из крупных городов) в Чебаркуле (индекс – 2,0), чуть лучше в Златоусте и Троицке (по 2,4), Магнитогорске (2,6). В начале режима самоизоляции индекс был равен в Челябинске – 4,1, в Магнитогорске – 4,4.

Индекс от 0 до 2,4 – на улице очень много людей, от 2,5 до 3,9 – на улице много людей, от 4 до 5 – на улице почти никого.

Но если сравнивать показатели с мартом, то южноуральцы стали реже выходить на улицу – там индекс был от 0,6 до 1,1, а в феврале и того меньше. «Разница существенная, почти в два раза», - констатировал губернатор и поблагодарил тех, кто соблюдает режим самоизоляции. «Старшее поколение в целом соблюдают режим. С молодежью хуже. Пропускная система позволит решить проблему», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона призвал южноуральцев показать лучше результаты, продемонстрировать свою ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье и жизнь окружающих.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
самоизоляция
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