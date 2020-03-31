Текслер – молодежи: Считайте, что самоизоляции – это модный флешмоб

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запускает модный флешмоб среди молодежи региона для мотивации соблюдения самоизоляции.

Об этом глава региона рассказа сегодня, 31 марта, на брифинге.

Алексей Текслер призвал жителей не выходить из дома без острой необходимости. «Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех можем соблюдать режим самоизоляции», - призвал губернатор жителей области.

Отдельно глава региона обратился к молодежи: «Считайте, что самоизоляции – это модный флешмоб. Это крайне-крайне важно».

Глава региона обратил внимание на сервисы «Яндекса», которые определяют индекс самоизоляции в городах и стране в целом (от 0 до пяти, когда все сидят дома). Он призвал южноуральцев показать лучше результаты, продемонстрировать свою ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье и жизнь окружающих. Вечером в Челябинске индекс был равен 4,1, в Магнитогорске – 4,4.

Министр образования и науки области Александр Кузнецов призвал молодых южноуральцев провести период самоизоляции с пользой для собственного образования. «Я призываю всех учащихся школ (особенно старшеклассников), студентов (особенно выпускников) сконцентрироваться в эти дни на самообразовании», - обратился глава минобра к молодым. Он напомнил, что на сегодня бесплатно работает масса электронных образовательных ресурсов для всех уровней образования.

Педагогам, особенно учителям, Александр Кузнецов рекомендовал в период самоизоляции заняться повышением квалификации.

Как рассказала начальник управления по связям с общественностью Челябинского государственного университета Анастасия Гусенкова, студенты ЧелГУ пришли к самоизоляции постепенно: сначала они были переведены на дистанционное обучение, а с 28 марта для разобщения были отправлены на внеплановые каникулы. «Исключение составил, пожалуй, волонтерский корпус, члены которого в любой момент могут быть мобилизованы для помощи попавшим в трудную ситуацию южноуральцам, - отметила Анастасия Гусенкова. - Конечно, весенняя погода и отсутствие учебной нагрузки не способствует тому, чтобы студенты прилежно сидели дома. Мы стараемся объяснять им важность этого карантина, и если он будет обозначен в понятном им формате флешмоба, если станет модным – то это замечательно, потому что мера станет более эффективной».

Студенты в вынужденные каникулы становятся волонтерами и помогают покупать продукты и лекарства южноуральцам старшего возраста, которым рекомендовано самоизолироваться на две недели.

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета могут провести время с пользой не только для себя, но и для тех, кто в этом больше всего будет нуждаться. Им предлагают стать волонтерами-медиками и в период чрезвычайной ситуации помочь старшим коллегам.

Пенсионеры также стараются с пользой провести время в изоляции. «Конечно, скучаем по нашим встречам, нашей активной жизни, но что делать, мы пока, как вся страна, «на удаленке», - рассказала член клуба «Ветеран» Усть-Катава Валентина Евдокимова. – А пока занимаемся уборкой, ремонтом – скоро Пасха; рассадой – на носу дачный сезон; зарядкой – теперь дома; читаем; шьем медицинские маски для близких». Ветераны также учат стихи и песни к концертной программе «Этот День Победы». «Серебряных волонтеров» задействуют в информационной работе. По телефону они рассказывают своим друзьям и знакомым о мероприятиях по противодействию коронавирусу, о мерах защиты.

Новый Художественный театр в Челябинске разработал «анти-карантинный» репертуар, который покажет своим зрителям дистанционно.