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«Южноуральская панорама» самоизолировалась из-за коронавируса

Общество
Сегодня, 15:58
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Автор: 
Инна Шемаева

Главный редактор издания «Южноуральская панорама» (газета правительства и Законодательного Собрания Челябинской области) Марк Рискин на своей странице в социальной сети сообщил, что все в редакции знали о том, что часть сотрудников заразилась коронавирусной инфекцией, но считали, что они не представляют опасность для общества.

Коллеги с подтвержденным коронавирусом легли в больницу, некоторые  самоизолировались, а некоторые продолжили работу с соблюдением условий самоизоляции на рабочих местах.

 «Мы публично не говорили о болезни наших сотрудников, потому что знали все их контакты и знали, что они не несли угрозы другим людям. Роспотребнадзор, конечно, был уведомлен должным образом. Когда врачи боролись за здоровье наших сотрудников, мы понимали, что, несмотря ни на что, нам нужно продолжать работу и выпускать», - написал в сосетях Рискин..

Напомним, в Челябинской области число жертв Covid-19 достигло уже  274 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в регионе подтверждены  12525 случаев заболевания. До 23 августа для южноуральцев будут действовать ограничения в связи с режимом повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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