Южноуральские контрразведчики вспоминают земляков-афганцев

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области сегодня, 15-го февраля, вместе со всей страной отмечают важную дату – день вывода советских войск из Афганистана (это важное событие произошло в 1989-м году), отдавая дань памяти землякам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.

С 1979-го года, в течение десяти лет, сотрудники УКГБ СССР по Челябинской области в составе отрядов специального назначения «Зенит» и «Каскад», советнического аппарата, отделов военной контрразведки, действующих частей ограниченного контингента Советских войск в Афганистане 40-й отдельной армии и подразделений погранвойск КГБ СССР в условиях сложной обстановки выполняли свой воинский долг.

Все эти люди противостояли силам международного терроризма. В их числе и почетный сотрудник контрразведки полковник Георгий Анатольевич Труш. Он родился в 1946-м году в поселке Северный рудник Копейска, где закончил школу, после чего ушел в армию - охранять дальневосточные рубежи Родины. После демобилизации из погранвойск работал в шахте «Красная горнячка», а в 1975-м году был призван на службу в органы государственной безопасности.

Георгий Труш прошел долгий и нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника отдела УФСБ России по Челябинской области в Копейске. В его яркой биографии имела место и длительная командировка в Демократическую Республику Афганистан. Долгих три года, с сентября 1984-го по сентябрь 1987-го года, старший оперативный сотрудник опергруппы представительства КГБ СССР в провинции Нангархар оказывал помощь афганцам в организации работы местных органов безопасности, участвовал в агентурно-оперативных мероприятиях по разработке и разложению бандформирований мятежников.

Георгий Анатольевич награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, в том числе Орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», знаком «Почетный сотрудник контрразведки».

После увольнения с военной службы активно включился в общественную и депутатскую работу. В 2007-м году Георгий Труш был награжден почетным знаком «За заслуги перед Копейском». До последнего дня своей жизни Георгий Анатольевич оставался верен своей активной гражданской позиции. В 2016-м году его не стало.

Сегодня его имя носит общеобразовательная школа №15 Копейского городского округа, отмечают в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.