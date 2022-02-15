15.02.2022
Председатель Центрального суда Челябинска хотела перебраться в Седьмой кассационный суд
15.02.2022
Южноуральские контрразведчики вспоминают земляков-афганцев
15.02.2022
Полицейские эвакуировали спящих сотрудников кафе придорожного сервиса
15.02.2022
Курьер из Челябинска, напавший на прохожего, стал фигурантом уголовного дела
15.02.2022
Рогозин – Текслеру: Рассчитываю, вы и дальше продолжите поставлять нам классных молодых специалистов
15.02.2022
«Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в Копейске и Троицке
Южноуральские контрразведчики вспоминают земляков-афганцев
01.02.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность иностранного идеолога терроризма
27.01.2022
СК прокомментировал задержание чиновника минстроя
27.01.2022
Сообщения о минировании поступают в Челябинск из-за границы
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022