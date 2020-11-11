Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться

Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться.

Так, за девять месяцев текущего года, с января по сентябрь, свои отношения узаконили 14 тысяч 117 южноуральских пар. За аналогичный период 2019-го года в регионе было зарегистрировано 17 тысяч 375 браков, то есть на три тысячи 258 браков больше.

По данным Челябинскстата, меньше в регионе стало и официальных расторжений отношений. Так, за девять месяцев 2020-го года на Южном Урале развелась 11 тысяч 231 пара, а за такой же период 2019-го - 11 тысяч 892 пары. Это на 661 развод больше.