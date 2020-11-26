Южноуральские полицейские ищут новые кадры

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Полицейские Челябинской области объявили набор на обучение в образовательных учреждениях МВД России. Оно бесплатное.

Образовательные организации МВД России объявили набор абитуриентов на обучение. Это ведомственные институты, университеты, академии, осуществляющие подготовку специалистов для различных подразделений полиции - органов предварительного следствия, дознания, участковых уполномоченных, ГИБДД, сотрудников отделений по делам несовершеннолетних, кадровой службы, уголовного розыска, экономической безопасности, экспертно-криминалистических служб.

На бесплатное обучение в образовательные учреждения МВД России принимаются граждане России в возрасте до 25 лет, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, годные по состоянию здоровья и отвечающие требованиям, предъявляемым к личным и деловым качествам сотрудника органов внутренних дел.

Зачисление в образовательную организацию МВД России для обучения по очной форме в должности курсанта является поступлением на службу в органы внутренних дел.

С первых дней учебы ребята проходят службу по контракту и пользуются правами и льготами, предусмотренными для сотрудников органов внутренних дел. Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, питанием, проживанием на территории образовательной организации, денежным содержанием (стипендия) на 1-2 курсах: 13500 рублей, 3-4 курсах: 23500 рублей, на 5 курсе от 33000 рублей. Ежегодно курсантам и слушателям предоставляется каникулярный отпуск, зимой – две недели, летом – месяц, а также бесплатный проезд в обе стороны в любой город России.

После окончания обучения выпускникам присваивается звание «лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в территориальных органах ГУ МВД России Челябинской области. Обучение в образовательных организациях МВД России бесплатное. Желающим получить образование в образовательных организациях МВД России и в дальнейшем служить в органах внутренних дел, необходимо обратиться в отделение по работе с личным составом Отдела МВД России по в декабре текущего года или в январе-феврале следующего года.

При приеме на обучение по специальностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» кандидаты сдают вступительные испытания по обществознанию и русскому языку. В обязательном порядке определены дополнительные вступительные испытания по физической подготовке (сдача нормативов).

ГУ МВД России по Челябинской области ежегодно направляет кандидатов на обучение в Санкт-Петербургский университет МВД России, Омскую академию, Уральский, Уфимский, Сибирский юридические институты. Направлением на обучение в образовательные организации МВД России занимаются сотрудники кадровых подразделений территориальных отделов, управлений МВД России по Челябинской области.