Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации беженцам, прибывшим с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины. В ближайшее время они смогут приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Прибывший вместе с семьей с территории Украины Игорь Огородник, уже работает в России и получил паспорт гражданина Российской Федерации.

Игорь вместе с семьей планирует остаться в Челябинской области. Он поблагодарил сотрудников управления по вопросам миграции за оперативность работы и внимательное отношение к людям.

«Мы ни в чем здесь не нуждаемся, волонтеры помогают, утроился на работу, работаю в сельском хозяйстве. Огромное спасибо сотрудникам управления по вопросам миграции за то, что быстро помогли в оформлении документов. В дальнейшем будем здесь как-то развиваться, обосновываться!», – рассказал Игорь Огородник.

В завершение мероприятия сотрудники полиции провели индивидуальные беседы, в рамках которых проконсультировали прибывших из-за границы людей о дальнейшем порядке приобретения гражданства Российской Федерации.