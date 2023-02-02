Южноуральские семьи активно оформляют единое пособие

В Челябинской области за месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии эта мера поддержки была назначена на 56 179 детей и 1 399 беременных женщин. На сегодняшний день Отделение Социального фонда России (СФР) по Челябинской области перечислило единое пособие на общую сумму 446 миллионов рублей.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Как уточнили в Отделении СФР по Челябинской области, для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, выплата на первого ребенка входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком трех лет.

В Челябинской области с начала года Социальный фонд одобрил выплаты на 2 097 первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца 2022 года.

С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.