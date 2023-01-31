Южноуральские судебные приставы помогли облегчить совесть бизнесвумен

Судебные приставы Челябинской области помогли облегчить совесть и налоговое бремя бизнесвумен. Она не хотела платить налоги, но пришлось.

Более 3,6 миллиона рублей поступили в консолидированный бюджет Челябинской области в результате действий судебных приставов Центрального РОСП Челябинска. Солидную задолженность индивидуальный предприниматель вынуждена была погасить, чтобы продолжить свою деятельность.

Челябинка ведет бизнес в сфере недвижимости – аренда, продажа, покупка земельных участков. Налоговый орган насчитал ей 3,6 миллиона рублей недоимок, взыскание которых было возложено на судебных приставов.

«В числе мер принудительного исполнения наиболее результативным стало ограничение регистрационных действий с принадлежащими должнице земельными участками, а их, по данным Росреестра, более четырех десятков. Данное действие судебного пристава, по сути, блокировало работу индивидуального предпринимателя, что и побудило ее произвести расчет с налоговым органом», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Весь долг предприниматель оплатила напрямую налоговикам, о чем те уведомили судебных приставов. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.