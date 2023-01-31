31.01.2023
Любишь дым? Люби и наказание
31.01.2023
Консультация юриста: Как стать донором крови
31.01.2023
Южноуральские судебные приставы помогли облегчить совесть бизнесвумен
31.01.2023
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
31.01.2023
Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек
31.01.2023
На Южном Урале высадится большой джазовый десант во главе с Игорем Бутманом
Южноуральские судебные приставы помогли облегчить совесть бизнесвумен
23.01.2023
В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
19.01.2023
Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот
14.11.2022
«Мольбу о помощи» МФО оценили южноуральские судебные приставы
13.05.2022
Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023