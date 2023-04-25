Сегодня, 25 апреля 2023 года, стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Незадолго до великого праздника представители общественного движения «Волонтеры Победы» раздают всем желающим главный символ воинской славы – Георгиевскую ленту. К акции присоединились представители федеральной службы судебных приставов Челябинской области.

У сотрудников регионального управления судебных приставов уже сейчас на форменных кителях красуется Георгиевская лента – публичный символ уважения к воинам, сражавшимся за Отечество, знак гордости и прославления Великой Победы, сообщили в пресс-службе ФССП региона.

«Сегодня, когда наша Родина вновь подвергается испытаниям, а многие россияне отстаивают честь Отечества с оружием в руках, нам как никогда важно объединиться. Символом такого единения и сплочения как раз и является Георгиевская ленточка. Это не просто элемент одежды. Это демонстрация того, что мы – вместе со своей страной, что мы чтим историческую память и гордимся защитниками Отечества как прошлого, так и настоящего времени», - говорит руководитель ГУФССП России по Челябинской области полковник внутренней службы Юлия Третьякова.

Для справки

«Георгиевская ленточка» – акция, символизирующая память о ратном подвиге россиян, осуществляющая связь поколений. В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют к одежде Георгиевскую ленту.

Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II.

Цвета ленты – черный и оранжевый (желтый), – означающие «дым и пламень», являются символом военной доблести и славы. В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. В годы Великой Отечественной войны в продолжение боевых традиций русской армии был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, также как и желто-черная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте.