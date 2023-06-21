Дочь экс-ректора УралГУФК выплатила назначенный судом двухмиллионный штраф

Дочь экс-ректора Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК, Челябинск), осужденная за посредничество во взяточничестве, выплатила назначенный судом штраф в размере двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов региона.

Напомним, ректор УралГУФК Евгений Орехов был признан виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий и осужден в сентябре 2020 года. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа три миллиона рублей и запрета занимать определенные должности (в марте 2021 года областной суд исключил дополнительное наказание в виде запрета).

Его дочь Анастасия признана виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительного ей назначен штраф в размере два миллиона рублей.

«В колонии осужденная была трудоустроена, за время ее нахождения в колонии в счет погашения штрафа было перечислено порядка 400 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе ГУФССП по региону. - Освободившись, женщина покинула пределы Челябинской области, но взыскание штрафа постоянно находилось под контролем руководства отдела судебных приставов по особ важным исполнительным производствам».

На днях на депозитный счет приставов поступил платеж в размере 1,6 миллиона рублей (от третьего лица), деньги перечислены в доходную часть бюджета.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры принудительного исполнения отменены.

Еще два посредника в даче взятки ректору УралГУФК отделались наказанием в виде штрафа. Игорю Чарикову и Валерию Поляку назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона 500 тысяч рублей каждому.

Как уже сообщало агентство, ректор УралГУФК Евгений Орехов, а также посредники Игорь Чариков и Валерий Поляк были задержаны 19 мая 2016 года. В августе 2016 года в Санкт-Петербурге была задержана дочь Евгения Орехова Анастасия. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый Евгений Орехов, являясь ректором УралГУФК при посредничестве своей дочери Анастасии и еще двух человеке получил взятки от 12 представителей коммерческих организаций на сумму свыше 4,1 миллиона рублей за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с вузом.

Кроме того, обвиняемый в 2015-м году без согласования с министерством спорта РФ и территориальным управлением Росимущества незаконно, под видом заключения договоров по оказанию услуг, сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа, причинив ущерб УралГУФКу на сумму свыше пяти миллионов рублей.