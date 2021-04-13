Южноуральские заключенные из гвоздей выложили портрет Гагарина

В ГУФСИН России по Челябинской области прошел конкурс творческих работ, посвященный Дню космонавтики и 60-летней годовщине первого полета человека в космос.

Активное участие в мероприятии приняли осужденные всех исправительных учреждений области. Воодушевившись большим мировым событием и значимой датой – шестидесятилетием со дня первого полёта человека в космос, участники создали красивые портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, нарисовали множество ракет, планет и космических кораблей.

В общей сложности для участия в конкурсе было прислано около полусотни оригинальных авторских работ. Для их создания использовались самые разные техники и материалы – масляные краски, акварель, гуашь, цветные и простые карандаши, фломастеры, мелки, нитки и миниатюрные гвозди. Каждый мастер подошел к делу очень ответственно, с душой и фантазией.