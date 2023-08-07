Южноуральские железнодорожники собрали более трех миллионов рублей в ходе благотворительного забега

Более трех миллионов рублей было собрано в ходе проведения ежегодного благотворительного забега «Достигая цели!», который состоялся в Челябинске на физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив» четвертого августа. Собранные средства будут направлены на лечение девяти тяжелобольных ребят. Организатором мероприятия выступила Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в официальном открытии забега приняли участие начальник Южно-Уральской магистрали Игорь Рязанов, председатель Дорпрофжел Андрей Бабинцев, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Павлов, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Впервые трасса забега прошла по центральным улицам Челябинска. Участие в забеге приняли более 600 человек, включая работников холдинга «РЖД» и членов их семей, а также ветеранов железнодорожного транспорта.

Дети от шести до 13 лет соревновались на дистанции в 400 м, остальные участники – в индивидуальном старте на 1520 м и в забеге на пять километров.

Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получили медали и призы.

Забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, проходит на ЮУЖД уже седьмой год подряд. С 2017 по 2022 года за время благотворительных мероприятий было собрано более 9,8 миллиона рублей, что позволило оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 21 ребенка.