Южноуральских журналистов и педагогов ждут на конкурсе «Воспитатель. Педагог. Наставник».

Продолжается прием заявок на конкурс СМИ Челябинской области и блогеров «Воспитатель. Педагог. Наставник». Такой конкурс проходит на Южном Урале впервые.

Организаторы Конкурса – Челябинская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки и Союз журналистов Челябинской области, при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе региональной организации профсоюза работников образования и науки, одна из целей конкурса - повышении престижа педагогической профессии и наставничества. Творческое состязание пройдет в трех номинациях:

Лучший материал (статья, сюжет, программа) о деятельности педагогических коллективов, работников образования, наставников.

Лучший материал (статья, сюжет, программа) о деятельности профсоюзных организаций работников образования, профсоюзных лидеров.

Педагог-блогер.

«Своим конкурсом мы хотим не только содействовать формированию позитивного имиджа педагогической профессии, образовательной системы Челябинской области и Общероссийского Профсоюза образования, отметить журналистов традиционных СМИ – печатных и электронных, но и впервые увидим и оценим работы педагогов – блогеров», — подчеркнул председатель Челябинской организации профсоюза работников образования и науки Юрий Конников.

Организаторы ждут работ до первого ноября. На конкурс «Воспитатель. Педагог. Наставник» можно присылать работы (статьи, сюжеты, посты), опубликованные с первого января по первого декабря 2023 года. В течение декабря жюри отсмотрит материалы и определит лауреатов, награждение которых пройдет в декабре 2023 года.

Положение о Конкурсе Профсоюза образования Челябинской области.