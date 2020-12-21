Южноуральский минздрав презентует корпоративные календари «Врачи.COVID. Хобби»

Минздрав Челябинской области в завершении непростого 2020 года, который стал испытанием для системы здравоохранения, подготовил корпоративные календари на будущий 2021 год «Врачи.COVID. Хобби».

«Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в нашу как профессиональную, так и личную жизнь. В связи с высокой занятостью, времени на любимые занятия, хобби оставалось крайне мало, но и забывать о них нельзя – ведь это отдушина, которую невозможно оставить», - рассказали в пресс-службе минздрава.

Из сотни присланных анкет от медработников из различных муниципалитетов региона были выбраны 12 героев с удивительными увлечениями. Среди них: мастер спорта СССР по конькобежному спорту из Чебаркуля – она же, врач-методист ЛФК; победительница Кубка городов Урала и Сибири по пулевой стрельбе – она же старшая медицинская сестра поликлиники из Миасса; пилот малой авиации – он же врач-уролог из Магнитогорска и многие другие.

Презентация календарей состоится 22 декабря в 14 часов 30 минут в министерстве здравоохранения региона (ул. Кирова, 165).