«Южуралмост» объяснил, почему на трассе Аша-Миньяр асфальт кладут прямо на снег

В Челябинской области в минувшие выходные дорожники укладывали асфальт на трассе регионального значения прямо поверх снега. Общественники, узнав о происходящем, сообщили об этом факте в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, потребовав организовать проверку качества производимых работ.

Укладку асфальта на трассе Аша-Миньяр днем субботы, 15-го декабря, засняли проезжавшие мимо автомобилисты. Так фотографии с места событий попали в распоряжение общественной организации «Гражданский патруль».

«Очевидцы зафиксировали работу техники, которая укладывала асфальт без предварительной очистки полотна, на снег.Жителям обещали, что новое дорожное полотно будет крепким и выдержит существующий плотный поток легковых и грузовых автомобилей. Но то, что мы видим, слабо соответствуют высокому качеству. Поэтому в очередной раз обращаем на ремонтируемый участок внимание миндортранса. На это тратятся огромные деньги, и бракованный ремонт нам не нужен», - заявил активист «Гражданского патруля» из Аши Роман Янцен.

В общественной организации отмечают, что работы на данном участке автомагистрали ведутся в рамках государственного контракта с АО «Южуралмост» стоимостью 399 миллионов рублей. Ремонт полотна протяженностью 14,5 километра начался в 2019-м году и окончится в ноябре 2020-го. Контроль за ходом строительства возложен на ОГКУ «Челябинскавтодор». До этого трасса несколько лет находилась в крайне аварийном состоянии.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева. Она сообщила, что работы производились 14-го, а не 15-го декабря (в субботу техника на указанном участке не работала) - в соответствии с требованиями методических рекомендаций по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, позволяющих производить укладку полотна при температуре до минус десяти градусов.

«В тот день температура окружающего воздуха была около минус восьми градусов, осадков не наблюдалось.Укладка нижнего слоя производилась на предварительно подготовленное основание.В состав асфальтобетонной смеси включен компонент «АМДОР-ТС-1», обладающий свойствами, которые обеспечивают прочность покрытия.Присадка добавляется в битум, что дает возможность продлить живучесть смеси и сохранить качество и плотность покрытия», - пояснила Анна Колонтаева.

Она подчеркнула, что в рамках госконтракта подрядчик обеспечивает гарантией все слои изготовленного дорожного полотна.

«Что касается конкретных фотографий, съемка производилась со стороны начала работ, укладчик же двигался в противоположную сторону», - сообщила Анна Колонтаева.

Фото «Гражданского патруля»