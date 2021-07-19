За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%

За пять лет - с 2015 по 2020 годы - число мест в санаториях Челябинской области уменьшилось на 9,6%.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг изменения количества мест в санаториях в регионах России за прошедшую пятилетку.

По данным портала, в 2015 году в здравницах портала могли одновременно отдохнуть восемь тысяч 278 человек, в 2020 году число мест в местных санаториях сократилось до семи тысяч 486.

В Уральском федеральном округе отмечена растущая забота об отдыхающих только в Тюменской области - регион за пять лет нарастил количество мест отдыха (+22,6%) до шести тысяч 493. Этот субъект входит и в тройку по России по темпам прироста санаторно-оздоровительных мест.

В Свердловской области в прошлом году действовало наибольшее число мест в санаториях – восемь тысяч 946, но за пять лет их число снизилось на 3,1%. В Курганской области – три тысячи 184 места (минус 12,9%).

В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.