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За пятницу умерло 5 пациентов с коронавирусом из Челябинска и Верхнеуральска

Общество
Вчера, 11:54
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и трое мужчин из Челябинска и Верхнеуральского городского округа. С начала пандемии умерло 238 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть четырех пациентов с ковидом: 70-летний мужчина (ковидная пневмония), 49-летний мужчина (постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь), 85-летняя женщина (множественная миелома, гипертоническая болезнь) и 80-летняя женщина (атеросклеротическая болезнь сердца). Всего с начала пандемии в городе умерло 93 пациента с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 41 пациента причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Верхнеуральске зафиксирована смерть 80-летнего мужчины. Причина - злокачественное новообразование (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете подтверждено четыре случая смерти пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в Магнитогорске зарегистрировано 48 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 17- от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 15, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Верхнеуральске, Карталинском и Коркинском районах – по четверо, в Кыштыме, Усть-Катаве, Ашинском районе– по трое, в Копейске, Троицке, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 14 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Пласте, Снежинске, Трехгорном, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 238 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 91 человек умер от ковидной пневмонии, 147 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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