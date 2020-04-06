За сутки число подтвержденных случаев коронавируса в России выросло почти в 1,5 раза, в УрФО - на 8

За последние сутки в России официально подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 296 случаев больше, чем сутки назад (в течение предыдущих трех суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 случаев соответственно, в предшествовавшие им сутки был прирост в 1,75 раза).

В Москве за сутки зарегистрировано 591 новый случай, что на 55 случаев больше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека – от 46 до 65 лет, 93 человека - старше 65 лет и 30 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Челябинской области (плюс четыре), Свердловской области (плюс четыре). Прирост за сутки восемь случаев.

По состоянию на утро 6 апреля в мире подтверждено 1 миллион 196 тысяч 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 8,8%, до этого был – 84%). Из них 1 миллион 113 тысяч 91 случай зарегистрировано в 176 странах мира, в Китае - 82 тысячи 930.

В Российской Федерации зарегистрировано 6 тысяч 343 случая коронавирусной инфекции в 79 регионах, в том числе в Москве –4 тысячи 484 случая. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 406 человек (плюс 51 за сутки), в Москве – 206 человек (плюс 12).

В УрФО официально подтверждено 111 случаев: в Свердловской области – 44 человек (за сутки регион спустился с седьмого на восьмое место в стране по числу заболевших), в Челябинской области - 31 случай (за сутки регион вновь спустился с 12-го на 15-е место в списке по стране), в Ханты-Мансийском автономном округе – 19, Ямало-Ненецком автономном округе – 12, в Тюменской области – 11, в Курганской области – двое.

Коронавирус унес жизни 47 человек (за сутки умерло двое), в том числе в Москве – 29, Московской области и Республике Коми – по трое, в Санкт-Петербурге, Псковской области, Пермском крае – по два случая, в Пензенской, Оренбургской, Костромской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Приморском крае – по одному.