За сутки умер один пациент с коронавирусом из Златоуста

Впервые за последние несколько месяцев в Челябинской области зарегистрирован один за сутки случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. С начала пандемии умерло 242 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Златоусте зарегистрирована смерть 85-летнего мужчины. Причина смерти - обширный постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете умерло 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе семеро – от ковидной пневмонии

Всего с начала пандемии в Челябинске умерло 95 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 41 пациента причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске подтверждено 49 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 17- от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 16 пациентов с коронавирусом, Миассе - 15, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Верхнеуральске, Карталинском и Коркинском районах – по четыре пациента, в Кыштыме, Усть-Катаве, Ашинском районе– по трое, в Копейске, Троицке, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 14 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Пласте, Снежинске, Трехгорном, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 242 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 91 человек умер от ковидной пневмонии, 151 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 27 июля в России скончалось 13 тысяч 354 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 715 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умер 242 житель, в Свердловской области – 240, в Ханты-Мансийском автономном округе - 128, в Ямало-Ненецком автономном округе – 73, в Тюменской области – 25, в Курганской - 7.