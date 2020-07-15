За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом в Челябинске и Еткуле

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и женщина из Челябинска и Еткульского района. У всех ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 195 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 78-летнего мужчины и 90-летней женщины. Причина смерти первого - атеросклеротическая болезнь сердца, второй - недостаточность аортального клапана. В обоих случаях ковид стал сопутствующим. Всего в городе умерло 75 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Еткульском районе зарегистрирован смерть 64-летнего мужчины. Причина -злокачественное новообразование (ковид сопутствующий).

Всего с начала пандемии в Магнитогорске умерло 44 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 12, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Усть-Катаве, Верхнеуральском и Коркинском районах– по трое, в Ашинском, Еткульском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В 18 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 195 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 86 человек умерли от ковидной пневмонии, 109 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 15 июля в России скончалось 11 тысяч 614 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 540 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 195 пациентов, в Свердловской области – 172, в Ханты-Мансийском автономном округе - 94, в Ямало-Ненецком автономном округе – 57, в Тюменской области – 20, в Курганской - 2.