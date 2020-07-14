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За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом в Челябинске, Снежинске и Сосновском районе

Общество
Сегодня, 12:04
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 в Челябинске, Снежинске и Сосновском районе. Скончались двое мужчин и одна женщина. С начала пандемии умерло 192 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковид стал причиной смерти 58-летнего мужчины из Сосновского района. Это первый случай в муниципалитете.

В Челябинске скончалась 46-летняя женщина. Причина смерти - хроническая болезнь почек 5 стадия (ковид сопутствующий). С начала пандемии в городе умерло 73 пациента с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в закрытом территориальном образовании – ЗАТО Снежинск. Умер 81-летний мужчина. Причина - хроническая обструктивная болезнь легких, пневмофиброз (ковид сопутствующий).

С начала пандемии в Магнитогорске умерло 44 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 12, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Усть-Катаве, Верхнеуральском и Коркинском районах– по трое, в Ашинском, Карталинском, Кунашаксом и Октябрьском районах – по двое жителей.

В 19 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Еткульском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 192 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 86 человек умерли от ковидной пневмонии, 106 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 14 июля в России скончалось 11 тысяч 439 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 526 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 192 пациента, в Свердловской области – 163, в Ханты-Мансийском автономном округе - 93, в Ямало-Ненецком автономном округе – 56, в Тюменской области – 20, в Курганской - 2.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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