За сутки умерло 5 пациентов с коронавирусом в Магнитогорске, Челябинске и Сосновском районе

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин и две женщины из Челябинска, Магнитогорска и Еткульского района. С начала пандемии умерло 407 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом. Умерли 79-летняя женщина (сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца), 70-летняя женщина (сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность) и 67-летний мужчина (атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь). У всех троих ковид был сопутствующим. Всего в областном центре зафиксировано 6 тысяч 358 случаев коронавирусной инфекции (плюс 39 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

В Магнитогорске накануне зарегистрирована смерть 73-летнего мужчины. Причина - ишемическая кардиомиоптия, кардиосклероз, атеросклероз (ковид стал сопутствующим). Всего в муниципалитете зафиксировано 1 тысяча 984 случая COVID-19, из них 1649 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В Еткульском районе скончался 67-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с поражением сердца

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 407 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 296 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро девятого сентября в России скончалось 18 тысяч 135 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 234 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 928. В Челябинской области умерло 407 жителей с коронавирусом (111 - от ковида), в Свердловской области – 495, в Ханты-Мансийском автономном округе – 176, в Ямало-Ненецком автономном округе – 94, в Тюменской области – 31, в Курганской – 21.