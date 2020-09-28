За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске и Еткульском районе

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четыре женщины из Златоуста, Челябинска и Еткульского района. С начала пандемии умерло 476 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Златоусте зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом – женщины 79 и 84 лет. Причиной смерти первой стали рак лёгкого и гипертоническая болезнь, второй - атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Ковид был сопутствующим. Всего в городе с начала пандемии подтверждено 855 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне в Челябинске умерла 75-летняя женщина. Причина смерти - сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность. Ковид был сопутствующим.

В Еткульском районе зарегистрирована смерть 83-летней женщины с подтвержденным коронавирусом. Причина - сахарный диабет, инфекционно-токсический шок.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 476 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 123 человека умерли от ковидной пневмонии, 353 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 28 сентября в России скончалось 20 тысяч 385 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 419 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 66. В Челябинской области умерло 476 жителей с коронавирусом (123 - от ковида), в Свердловской области – 592, в Ханты-Мансийском автономном округе – 185, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 37, в Курганской – 30.