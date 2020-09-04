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За сутки умерло четыре человека с ковидом в Сатке, Челябинске, Златоусте и Магнитогорске

Общество
Сегодня, 12:58
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщины и мужчина из Сатки, Челябинска, Златоуста и Магнитогорска. С начала пандемии умерло 386 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 60-летней женщины с подтвержденным ковидом. Причина – атеросклероз коронарных артерий и гипертоническая болезнь. Всего в городе зафиксировано 6 тысяч 152 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Магнитогорске зарегистрирована смерть 73-летней женщины с подтвержденным ковидом. Причина - ишемическая кардиомиопатия и артериальная гипертензия. ПО данным городского штаба, в городе подтверждено 1 тысяча 953 случая COVID-19, из них 1630 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В Златоусте скончалась 82-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причины смерти - атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Всего в городе подтверждено 823 случая коронавирусной инфекции, скончалось 20 инфицированных.

В Саткинском районе зарегистрирована смерть 96-летнего мужчины с коронавирусом. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз. По данным оперативного штаба в районе лабораторно подтверждено 179 случаев коронавируса, восемь инфицированных умерло.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 386 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 108 человек умерли от ковидной пневмонии, 278 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).По данным

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро третьего сентября в России скончалось 17 тысяч 649 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 170 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 887. В Челябинской области умерло 386 жителей (плюс 4), в Свердловской области – 470 (плюс 4 за сутки), в Ханты-Мансийском автономном округе – 172 (плюс 2), в Ямало-Ненецком автономном округе – 92 (плюс 1), в Тюменской области – 31, в Курганской – 19 (плюс 1).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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