За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Челябинске, Копейске и Златоусте

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и четыре женщины из Челябинска, Копейска и Златоуста. С начала пандемии умерло 527 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске скончались три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 49-летней женщины стал хронический лимфолейкоз, 73-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз и стенозирующий атеросклероз артерий, 90-летней женщины - атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. У всех троих ковид был сопутствующим.

В Копейске подтверждена смерть двоих жителей в возрасте 73 и 83 лет. Причина смерти 73-летнего мужчины - хронический нефрит и хроническая болезнь почек, 83-летней женщины - гипертоническая болезнь и атеросклеротический кардиосклероз.

В Златоусте умерла 91-летняя женщина. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, аорты.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 527 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 133 человека умерли от ковидной пневмонии, 394 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 10 октября в России скончалось 22 тысячи 454 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 576 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 182. В Челябинской области умерло 527 жителей с коронавирусом (133 - от ковида), в Свердловской области – 646, в Ханты-Мансийском автономном округе – 202, в Ямало-Ненецком автономном округе – 112, в Тюменской области – 45, в Курганской – 44.