ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки умерло три жителя с ковидом в Миассе, Трехгорном м Нязепетровске

Общество
Сегодня, 22:31
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и женщина из Миасса, Трехгорного и Нязепетровска. С начала пандемии умерло 462 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 46-летнего мужчины из Трехгорного и 52-летней женщины из Миасса.

Кроме того, в Нязепетровском районе скончался 73-летний мужчина, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти первой – сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, второй - злокачественное новообразование, гипертоническая болезнь. Ковид был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 462 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 121 человек умерли от ковидной пневмонии, 341 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 25 сентября в России скончалось 20 тысяч 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 399 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 58. В Челябинской области умерло 462 жителя с коронавирусом (121 - от ковида), в Свердловской области – 589, в Ханты-Мансийском автономном округе – 184, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 29.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:33
В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай коронавируса
Общество
Вчера, 11:40
В Челябинской области за сутки подтверждено 82 новых случая коронавируса
Общество
23.09.20 14:44
За сутки умерло три жителя с ковидом из Южноуральска, Чебаркуля и Кунашакского района
Общество
23.09.20 11:15
В Челябинской области за сутки подтверждено 80 новых случаев коронавируса
Сегодня, 16:43
Тепло в школу и детсад Златоуста обещают подать на следующей неделе
Сегодня, 15:46
В Карталах назначен новый транспортный прокурор
Сегодня, 15:28
За сутки две школы в Челябинской области закрылись на карантин по ОРВИ
Сегодня, 15:16
Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность
Сегодня, 14:51
Челябинская красавица борется за титул «Мiss office-2020»
Сегодня, 13:04
Челябинский ветеринар Карен Даллакян спасает второго в своей жизни Жорика
Сегодня, 12:59
Навыки будущего: в Челябинске Сбербанк для школьников провел «Урок цифры»
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Сегодня, 11:53
В Челябинской области завоют сирены
Сегодня, 11:33
В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай коронавируса
Общество
Сегодня, 21:21
Оперштаб: В Челябинской области отмечается всплеск ОРВИ, простуд и прирост ковида
Общество
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Новости
Сегодня, 19:50
Федерация
В России намерены ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
Сегодня, 18:46
Федерация
В России запустят онлайн сервис покупки земельных участков
Сегодня, 17:34
Общество
Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области
Сегодня, 17:18
Федерация
Малоимущих россиян хотят поддержать продуктовыми сертификатами
Сегодня, 17:11
Происшествия
Челябинец через Интернет ловко обманывал микрокредитные организации
Материалы рубрики
Сегодня, 17:34
Общество
Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области
Сегодня, 17:07
Общество
Электронный полис ОСАГО в Тинькофф: бумажные документы уходят в прошлое
Сегодня, 17:06
Общество
Водителей и пассажиров в Челябинске продолжают проверять на предмет соблюдения масочного режима
Сегодня, 15:46
Общество
В Карталах назначен новый транспортный прокурор
Сегодня, 15:16
Общество
Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика