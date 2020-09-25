За сутки умерло три жителя с ковидом в Миассе, Трехгорном м Нязепетровске

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и женщина из Миасса, Трехгорного и Нязепетровска. С начала пандемии умерло 462 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 46-летнего мужчины из Трехгорного и 52-летней женщины из Миасса.

Кроме того, в Нязепетровском районе скончался 73-летний мужчина, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти первой – сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, второй - злокачественное новообразование, гипертоническая болезнь. Ковид был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 462 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 121 человек умерли от ковидной пневмонии, 341 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 25 сентября в России скончалось 20 тысяч 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 399 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 58. В Челябинской области умерло 462 жителя с коронавирусом (121 - от ковида), в Свердловской области – 589, в Ханты-Мансийском автономном округе – 184, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 29.