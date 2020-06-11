За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом – из Челябинска и Коркино

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Коркинском муниципальном районе – умер 80-летний мужчина. Он никуда за пределы района не выезжал и ни с кем из инфицированных не контактировал.

На сегодня в Коркинском районе подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции у жителей в возрасте от 11 до 86 лет. Несколько случаев завозных, в том числе из Москвы, Нижневартовска и Одинцово. Выписано 10 человек, остальные продолжают лечение.

Кроме того, за сутки скончались 45-летняя женщина и 60-летний мужчина из Челябинска. С начала пандемии в Челябинске зафиксировано 20 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У 14 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено 1359 случаев коронавируса.

В Магнитогорске умерло 15 пациентов с коронавирусом. По данным городского оперативного штаба в городе подтверждено 895 случаев COVID-19, из них 472 пациента выздоровело и выписано из больницы.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. Всего в городском округе зафиксировано 526 инфицированных.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. В Миассе подтверждено 373 случая.

В Ашинском, Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Кунашакском, Саткинском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 66 южноуральцев, в том числе 37 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 11 июня в России скончалось 6 тысяч 358 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 162 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 66 (в том числе 40 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 23, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.