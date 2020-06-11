ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом – из Челябинска и Коркино

Общество
Сегодня, 13:21
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Коркинском муниципальном районе – умер 80-летний мужчина. Он никуда за пределы района не выезжал и ни с кем из инфицированных не контактировал.

На сегодня в Коркинском районе подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции у жителей в возрасте от 11 до 86 лет. Несколько случаев завозных, в том числе из Москвы, Нижневартовска и Одинцово. Выписано 10 человек, остальные продолжают лечение.

Кроме того, за сутки скончались 45-летняя женщина и 60-летний мужчина из Челябинска. С начала пандемии в Челябинске зафиксировано 20 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У 14 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено 1359 случаев коронавируса.

В Магнитогорске умерло 15 пациентов с коронавирусом. По данным городского оперативного штаба в городе подтверждено 895 случаев COVID-19, из них 472 пациента выздоровело и выписано из больницы.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. Всего в городском округе зафиксировано 526 инфицированных.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. В Миассе подтверждено 373 случая.

В Ашинском, Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Кунашакском, Саткинском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 66 южноуральцев, в том числе 37 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 11 июня в России скончалось 6 тысяч 358 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 162 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 66 (в том числе 40 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 23, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 13:23
Челябинская область направит более 4,8 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:19
Алексей Текслер - о поэтапном возвращении к привычной жизни
Общество
Сегодня, 11:13
В Челябинской области число новых инфицированных вновь растет
Общество
Вчера, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Сегодня, 11:19
Власти Челябинска исправляют ошибки «дорожной революции» и проектируют новый путепровод
Сегодня, 11:17
В Челябинске в связи с масштабным дорожным ремонтом частично перекроют движение
Сегодня, 11:16
В Челябинске продолжается преображение Кировки
Сегодня, 11:13
В Челябинской области число новых инфицированных вновь растет
Сегодня, 10:01
Текслер погладил льва: Это особые эмоции
Вчера, 19:32
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Вчера, 19:05
Текслер - о схемах теплоснабжения: Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, возникают нюансы
Вчера, 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
Вчера, 17:31
Южноуральские заключенные легко собирают кубик Рубика и разрывают книги
Вчера, 17:00
НАК провел в Челябинской области антитеррористическую «Метель»
Общество
Сегодня, 13:19
Алексей Текслер - о поэтапном возвращении к привычной жизни
Общество
Сегодня, 10:01
Текслер погладил льва: Это особые эмоции
Новости
Сегодня, 13:33
Происшествия
Сотрудник банка из Златоуста, укравший из банкомата три миллиона рублей, осужден всего на 2,5 года
Сегодня, 12:24
Экономика
Итоги конкурса видеоисторий «Бизнес Баттл»
Сегодня, 12:12
Происшествия
Полицейские из Златоуста, задержавшие вора, который пытался от них уплыть по реке, вновь отличились
Сегодня, 12:10
Происшествия
В Копейске задержан квартет наркоторговцев с килограммом героина
Сегодня, 12:07
Происшествия
Житель Сатки вонзил нож в сердце экс-супруги из-за тарелки супа, которую съел внук
Материалы рубрики
Сегодня, 11:29
Общество
На въезде в Челябинскую область могут образоваться пробки
Сегодня, 11:28
Общество
В Новосинеглазово временно ограничат движение на переезде
Сегодня, 11:21
Общество
Проезд в общественном транспорте Челябинска теперь можно оплатить с помощью ключа от домофона
Сегодня, 11:17
Общество
В Челябинске в связи с масштабным дорожным ремонтом частично перекроют движение
Вчера, 19:32
Общество
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика