За сутки в России вновь зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России официально подтверждено 10 тысяч 581 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них у 50,6% нет клинических проявлений заболевания. Число случаев коронавируса за сутки уменьшилось на 52.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 тысяч 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в УрФО зарегистрировано 330 случай коронавирусной инфекции, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе – 105, в Челябинской области - 87, в Тюменской области – 66, в Свердловской области – 53, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Курганской области - 1.

По состоянию на утро четвертого мая в мире подтверждено 3 миллиона 562 тысячи 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,5%). Из них 3 миллиона 478 тысяч 423 случая (плюс 2,4%) зарегистрировано в 183 странах мира, в Китае - 84 тысячи 400 случаев (прирост 0,008%).

В Российской Федерации зарегистрировано 145 тысяч 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 74 тысячи 401 случай.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 18 тысяч 95 человек (плюс 1456), в Москве – 7573 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 3811 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 1144 человек, в Челябинской области - 874 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 713, в Тюменской области – 561, в Ханты-Мансийском автономном округе – 467, в Курганской области – 52.

Коронавирус унес жизни 1356 человек (плюс 76). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –764, Московской области – 111, в Санкт-Петербурге – 37, в Республике Ингушетия – 26, в Краснодарском крае - 21, в Нижегородской области – 16, в Ставропольском крае - 17, в Республике Башкортостан- 14, в Республике Дагестан – 13, в Брянской, Владимирской, Волгоградской и Калужской областях – 12, Красноярском крае и в Воронежской области – 11.

В УрФО зарегистрировано 19 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – восемь, в Ханты-Мансийском автономном округе – четыре, в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе – по три, в Свердловской области - один.