ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в России вновь зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса

Общество
Вчера, 18:43
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 10 тысяч 581 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них у 50,6% нет клинических проявлений заболевания. Число случаев коронавируса за сутки уменьшилось на 52.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 тысяч 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в УрФО зарегистрировано 330 случай коронавирусной инфекции, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе – 105, в Челябинской области - 87, в Тюменской области – 66, в Свердловской области – 53, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Курганской области - 1.

По состоянию на утро четвертого мая в мире подтверждено 3 миллиона 562 тысячи 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,5%). Из них 3 миллиона 478 тысяч 423 случая (плюс 2,4%) зарегистрировано в 183 странах мира, в Китае - 84 тысячи 400 случаев (прирост 0,008%).

В Российской Федерации зарегистрировано 145 тысяч 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 74 тысячи 401 случай.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 18 тысяч 95 человек (плюс 1456), в Москве – 7573 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 3811 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 1144 человек, в Челябинской области - 874 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 713, в Тюменской области – 561, в Ханты-Мансийском автономном округе – 467, в Курганской области – 52.

Коронавирус унес жизни 1356 человек (плюс 76). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –764, Московской области – 111, в Санкт-Петербурге – 37, в Республике Ингушетия – 26, в Краснодарском крае - 21, в Нижегородской области – 16, в Ставропольском крае - 17, в Республике Башкортостан- 14, в Республике Дагестан – 13, в Брянской, Владимирской, Волгоградской и Калужской областях – 12, Красноярском крае и в Воронежской области – 11.

В УрФО зарегистрировано 19 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – восемь, в Ханты-Мансийском автономном округе – четыре, в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе – по три, в Свердловской области - один.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Вчера, 17:44
Своих не бросаем
В Челябинскую область доставят из Якутии южноуральских вахтовиков, у половины подтвержден коронавирус
Общество
Вчера, 11:11
За сутки в Челябинской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса
Общество
Вчера, 02:01
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 3 мая: муниципалитеты и источники заражения
Федерация
03.05.20 23:29
В России поставлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса
03.05.20 14:32
Анализ на коронавирус у врача, скончавшегося от ковидной пневмонии, был дважды отрицательным
03.05.20 13:38
Росгвардейцы Южного Урала открыли виртуальную выставку военной техники, собранной вручную
03.05.20 11:24
В Челябинской области зафиксирован первый случай смерти медработника от коронавируса
03.05.20 11:09
За сутки в Челябинской области подтверждено 54 новых случая коронавируса
02.05.20 17:59
В садовых автобусах Челябинской области ввели масочный режим
02.05.20 14:52
Челябинская епархия призывает прихожан молиться дома о выздоровлении всех заболевших
02.05.20 14:40
Южноуральские силовики рассказали о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой
02.05.20 13:41
Возмужавший Жорик расплакался при встрече со спасшим его челябинским ветеринаром
02.05.20 11:29
В Челябинской области зарегистрирован новый случай смерти пациента с коронавирусом
02.05.20 11:00
За сутки в Челябинской области подтверждено 65 новых случаев коронавируса
Среда обитания
02.05.20 18:26
Май в Челябинской области ожидается теплым
Общество
Вчера, 02:01
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 3 мая: муниципалитеты и источники заражения
Новости
03.05.20 23:29
Федерация
В России поставлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса
03.05.20 18:41
Происшествия
Водитель такси Uber устроил «фаер-шоу» во дворах Челябинска
03.05.20 14:55
Происшествия
Из колонии Копейска из-за задымления эвакуировали около 70 человек
03.05.20 14:02
Происшествия
Южноуральские пограничники задержали «карантинщика» при попытке выехать в Казахстан
03.05.20 13:38
Общество
Росгвардейцы Южного Урала открыли виртуальную выставку военной техники, собранной вручную
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
03.05.20 13:38
Общество
Росгвардейцы Южного Урала открыли виртуальную выставку военной техники, собранной вручную
02.05.20 14:52
Общество
Челябинская епархия призывает прихожан молиться дома о выздоровлении всех заболевших
02.05.20 14:40
Общество
Южноуральские силовики рассказали о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой
02.05.20 13:41
Общество
Возмужавший Жорик расплакался при встрече со спасшим его челябинским ветеринаром
30.04.20 18:14
Общество
Новых случаев коронавируса в Челябинской епархии и Свято-Симеоновском кафедральном соборе не выявлено
Теги
коронавирус
УрФО
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика