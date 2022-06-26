26.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 972, умерло трое
25.06.2022
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
25.06.2022
В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции
25.06.2022
В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 972, умерло трое
24.06.2022
За сутки заболело ковидом 90 южноуральцев, выздоровело 42, умерло трое
23.06.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
20.06.2022
В Челябинской области выросла недельная смертность от ковида
17.06.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022