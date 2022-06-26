За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 972, умерло трое

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В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 92 жителей региона, что на 1,1% меньше числа инфицированных днем ранее (инфекция была подтверждена у 93 человек). Из общего числа заболевших шесть школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 97 пациентов, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было 202).

За сутки скончалось трое жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – двое).

Всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 334 тысячи 285 человек, вылечились 323 тысячи 709 жителей. За этот период ковид оборвал жизни девяти тысяч 39 южноуральцев. Из них семь тысяч 761 житель скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 26 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 495 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 502 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 23 июня

22.06.2022 16:29

В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов

22.06.2022 16:16

Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты

22.06.2022 15:57

Челябинску вернули его Я

22.06.2022 15:35

В Челябинской области грибники забрали из леса косулят, за что были наказаны

22.06.2022 15:24

В ЛНР почтили память погибших в годы Отечественной войны