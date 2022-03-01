01.03.2022
Исторический музей приглашает челябинцев к увлекательному знакомству с «Искусством портрета»
01.03.2022
Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады
01.03.2022
Попавший под санкции совладелец Шереметьево покинул свой пост
01.03.2022
Российских фигуристов и конькобежцев отстранили от международных соревнований
01.03.2022
Челябинский театр оперы и балета покажет зрителю знаменитого «Фауста»
01.03.2022
Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Попавший под санкции совладелец Шереметьево покинул свой пост
01.03.2022
Священнослужитель призвал россиян молиться за воинов, совершающих ратный подвиг на Украине
01.03.2022
Тина Канделаки: Россия – великая, добрая, сильная и независимая страна
01.03.2022
Вредоносные биопроекты Пентагона: ученые обеспокоены деятельностью биологических лабораторий США в Центральной Азии
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022