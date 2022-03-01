За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки

Ветеран пограничных войск из «Боевого братства» Челябинска Андрей Нестеров обратился к участникам освободительной операции на Украине со словами поддержки.

В своем видеообращении ветеран боевых действий в Афганистане, который находился на Донбассе с 2014-го по 2017-й год, не оставшись в стороне от происходящих там трагических событий, попросил борцов с фашизмом и другими безобразными явлениями, происходящими на Украине, набраться терпения.

«Ребята, трудно, очень трудно. Я сам был на Донбассе и понимаю, что там на самом деле происходило и происходит сейчас. Давайте вспомним наших отцов и дедов - участников Великой Отечественной войны. Более пяти лет они не видели детей, жен, отцов, матерей, невест. Месяцами не видели баню, чистого белья, не ели горячей пищи, мерзли, умирали, вставали, а после войны вернулись в свои разрушенные города и стали восстанавливать всю инфраструктуру Родины. Вам сейчас трудно. Главное, чтобы ваши сердца не ожесточились и вы мудро применяли оружие. Знайте, что сегодня, в лихолетье, открывается сущность очень многих людей. В трудные времена, открывается истинное лицо человека. Один, независимо от трудностей, спешит делать добро. А в других открывается крысятничество - они сидят на своих диванах и судят вас, но вы не отчаивайтесь: правда за вами. Сегодня повылазили неофашисты и различные партии, которые ходят, маршируют по городам, но силовые структуры и небезразличные ребята на корню пресекают их действия. Пусть вас благословит Бог. Молюсь за вас и за ваши семьи! Возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы все вас ждем с теплотой, любовью и добротой. Нас не понимали в Афгане, нас не понимали во многих локальных конфликтах, но мы вас знаем и понимаем. Время все рассудит», - сказал Андрей Нестеров.

Челябинец напомнил, как в течение восьми долгих, страшных, кровавых лет «современная фашистская хунта истязала донбасский народ, применяя различные ухищрения, чтобы причинять неимоверную боль людям».

«Страдали дети, старики, женщины. 450 тел молодых девушек было найдено в разных районах - изнасилованных и закопанных: над ними просто издевались. Сколько людей пропало! До сегодняшнего дня не могут их найти… И сегодня Россия вынуждена вести войну против фашистской хунты, чтобы остановить это безумие», - отметил Андрей Нестеров.

Также челябинский ветеран подчеркнул, что за восемь лет ни один западный социальный работник не справился о людях, которые все это время жили в нечеловеческих условиях.

«А сегодня весь мир восстал против России. Время – хороший лекарь. Мы увидим, что будет дальше», - сказал представитель «Боевого братства».