За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура

В Челябинске с собственниками недостроев работают органы прокуратуры, куда информацию о владельцах объектов незавершенного строительств передают из мэрии.

Как сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, все обращения по недостроям, у которых есть собственники, не прикладывающие никаких усилий для завершения строительства, направляются в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

«В администрацию стали поступать ответы из прокуратуры о том, что меры к собственникам применяются, выносятся соответствующие предупреждения», - рассказала Надежда Рыльская.

По словам чиновницы, в Челябинске продолжается работа по продаже недостроев-долгостроев с молотка. Так, завтра, восьмого ноября, планируется проведение аукциона в отношении недостроенного здания на Свердловском проспекте. Это будет первая попытка властей продать данный объект незавершенного строительства.

Помимо этого, в ноябре планируется провести аукцион по продаже еще двух незаконченных зданий – на улицах Чистопольской и Свердловском тракте.

«В декабре планируем продать четыре объекта незавершенного строительства», - отметила Надежда Рыльская.