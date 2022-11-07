07.11.2022
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
07.11.2022
Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана
07.11.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
07.11.2022
«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри
07.11.2022
Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг
07.11.2022
Требуется помощь очевидцев ДТП
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
Информацию по собственникам проблемных объектов в надзорное ведомство передает мэрия
02.09.2022
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
01.08.2022
Челябинские недострои уйдут с «молотка»
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022