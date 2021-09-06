За выходные 1125 южноуральцев привились в ТРК, парках, на рынках, в сквере и на ярмарке

За прошедшие выходные более 1,2 тысячи жителей Челябинской области смогли привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в выездных пунктах.

Напомним, 28 и 29 августа выездные пункты вакцинации работали в 14 городах: Варна, Златоуст, Касли, Копейск, Коркино, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Троицк, Чебаркуль, Чесма и Челябинск.

Жители вакцинировались в торгово-развлекательных комплексах, парках, на рынке, на площади, в медпункте на железнодорожном вокзале и на ярмарке. Всего прививку от коронавирусной инфекции за выходные поставили 1125 человек (неделей ранее в выходные вакцинировалось чуть больше - 1232 южноуральца).

На сегодняшний день получено один миллион 30 тысяч 728 доз вакцины, из них 897 тысячи 180 доз – «Спутник V», 28 тысяч 620 комплектов - «Эпи-ВАК-Корона», семь тысяч 800 комплектов – «Кови-Вак» и 133 тысячи 772 дозы «Спутник Лайт».

Планируется, что коллективный иммунитет к ковиду в регионе будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).