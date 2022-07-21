За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»

В Челябинске по поручению главы города Натальи Котовой продолжается оснащение общественных пространств системами видеонаблюдения. Теперь еще один популярный сквер - на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта в Центральном районе - находится «под прицелом» камер.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, шесть видеокамер обеспечивают мониторинг обстановки и помогают поддерживать общественный порядок в месте отдыха. Умные устройства вандалоустойчивы, круглосуточно наблюдают за событиями в сквере - независимо от погодных условий. Две точки Wi-Fi-доступа раздают публичный интернет, но для этого нужно авторизоваться в Сети.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что новый сквер был обустроен администрацией Центрального района в 2021-м году в рамках реализации инициативного проекта. При проектировании максимально сохранили имеющиеся деревья, а также провели дополнительное озеленение. В сквере обустроили спортивные и детские площадки с травмобезопасным покрытием, удобные тропинки замостили широкоформатной плиткой, установили малые архитектурные формы и перголу с качелями.