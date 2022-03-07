Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться.

По данным регионального минздрава на утро седьмого марта, за прошедшие сутки в регионе ковид диагностирован у двух тысяч 82-х человек, в том числе у 133-х школьников (сутками ранее число вновь заболевших южноуральцев составило две тысячи 151 человек, в том числе 137 школьников).

Как сообщает в понедельник, седьмого марта, министерство здравоохранения Челябинской области, в настоящее время число больных COVID-19 составляет в регионе 28 тысяч 731 человек. Всего с начала пандемии данный диагноз был поставлен 298-ми тысячам 684-м южноуральцам.

Две тысячи 209 жителей Челябинской области, лечившихся от коронавируса, за прошедшие сутки выписаны. В общей сложности число излечившихся от ковида и выписанных по выздоровлению южноуральцев составило за все время пандемии 261 тысячу 562 человека.

К сожалению, пациенты в регионе продолжают умирать от COVID-19: за прошедшие сутки в результате этого заболевания скончалось 16 человек (сутками ранее – 17 больных).

С начала пандемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР проведено шесть миллионов 72 тысячи 195 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки сделано 14 тысяч 324 теста.