Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» установил криптобиокабины в пяти отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области (МФЦ). Новый цифровой сервис стал доступен жителям Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Миасса и Челябинска.

Ежегодно по статистике россияне оформляют до трех миллионов заграничных паспортов, три четверти из которых - биометрические. Благодаря криптокабинам процесс оформления международного документа станет максимально быстрым, безопасным и простым.

Кабина-робот умеет самостоятельно фиксировать и регистрировать биометрические данные заявителя (изображение лица и отпечатки пальцев), сканировать документы, удостоверяющие личность, надежно шифровать полученную информацию и автоматически отправлять их в единую государственную систему «Мир» для необходимой проверки.

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Руководитель ОГАУ «МФЦ Челябинской области» Дмитрий Язовских рассказал, что криптокабины приобретены в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета, а «Ростелеком», в свою очередь, произвел монтаж и пусконаладочные работы в рамках контракта.

«Благодаря криптокабинам биометрические данные человека будут автоматически попадать в базу данных МВД. Это происходит в максимально короткие сроки, к тому же дает гарантированную защиту персональных данных. Достаточно оставить соответствующую заявку в офисе МФЦ, после чего можно смело сдавать биометрику, воспользовавшись кабинами нового поколения, которые помогут отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Все дальнейшие действия по оформлению загранпаспорта криптокабина берет на себя, заявителю останется только получить готовый документ в МФЦ, в котором была подана заявка», - отметил Дмитрий Язовских.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев подчеркнул, что задача компании заключалась в том, чтобы интегрировать криптокабину в существующую уже много лет ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными.

«Это сложная процедура, которая включает поставку, активацию, тестирование, обеспечение эксплуатации и поддержки, предоставление каналов передачи данных и, как итог, интеграцию в существующие ИТ-решения. Все это необходимо, чтобы обеспечить работу криптобиокабин на территории Южного Урала. Результатом нашей работы стал удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», - сказал Михаил Сергеев.

Программно-технический комплекс «Криптобиокабина» представляет собой устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая средства криптографической защиты информации. Криптокабина - на сто процентов отечественный продукт. Производством кабин занимается концерн «Автоматика» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).