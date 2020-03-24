ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Заксобрание Челябинской области переходит на дистанционный режим работы

Общество
Вчера, 23:07
Автор: 
Олеся Денисова

Законодательное собрание Челябинской области переходит на дистанционный режим работы для недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Соответствующее решение принял спикер Владимир Мякуш, объясняя свой шаг заботой о здоровье сотрудников аппарата регионального парламента.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЗСО, на дистанционный режим работы с завтрашнего дня переходит большая часть работников аппарата.

«Большая часть аппарата Законодательного Собрания - это женщины с детьми. Мы приняли решение не подвергать их здоровье опасности, тем более, что часть задач можно выполнять дистанционно, - пояснил Владимир Мякуш, - На дистанционный режим работы также отправлены сотрудники старшего возраста».

При этом будет сохранена оптимальная схема для работы представительного органа и выполнения поставленных задач. В обычном режиме продолжат работать председатель Заксобрания, его заместители, начальники управлений и по одному дежурному в каждом управлении.

Пока до конца не решен вопрос, состоится ли 26 марта очередное заседание Законодательного собрания. Напомним, в составе ЗСО 60 депутатов, а в период повышенной опасности, который объявлен в регионе, запрещено проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Один из выходов – пригласить на заседание не всех - менее 50 депутатов. Для принятия решения достаточно, чтобы в голосовании приняло участие не менее 31 парламентария. Дистанционное и заочное голосование в ЗСО не допускается по закону.

Челябинская городская Дума перешла на дистанционный режим с 24 марта 2020 года работы. Заседания постоянных комиссий, намеченные на 24 и 25 марта, пройдут путем заочного поименного голосования. Такой вариант разрешен Регламентом Гордумы.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Федерация
Вчера, 23:44
В УрФО официально подтверждено еще четыре случая коронавируса
Федерация
Вчера, 16:44
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
Общество
Вчера, 15:06
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Общество
Вчера, 15:00
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Вчера, 15:00
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Вчера, 14:36
Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение
Вчера, 13:40
Депутат ЗСО Челябинской области отправлен в больницу на карантин
Вчера, 13:35
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Вчера, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Вчера, 12:52
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Вчера, 12:16
В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным
Вчера, 12:08
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Вчера, 11:51
В сетевых магазинах Челябинской области полки не опустели
Вчера, 11:14
Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств
Общество
Вчера, 14:36
Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение
Общество
Вчера, 12:08
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Новости
Вчера, 22:43
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Вчера, 18:28
Происшествия
Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе
Вчера, 18:03
Общество
Челябинская область становится все более привлекательной для мигрантов
Вчера, 17:49
Экономика
Профсоюзы, правительство и работодатели Челябинской области подписали допсоглашение
Вчера, 16:44
Федерация
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 22:43
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Вчера, 18:03
Общество
Челябинская область становится все более привлекательной для мигрантов
Вчера, 15:06
Общество
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Вчера, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Вчера, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
коронавирус
Владимир Мякуш
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика