Заксобрание Челябинской области переходит на дистанционный режим работы

Законодательное собрание Челябинской области переходит на дистанционный режим работы для недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Соответствующее решение принял спикер Владимир Мякуш, объясняя свой шаг заботой о здоровье сотрудников аппарата регионального парламента.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЗСО, на дистанционный режим работы с завтрашнего дня переходит большая часть работников аппарата.

«Большая часть аппарата Законодательного Собрания - это женщины с детьми. Мы приняли решение не подвергать их здоровье опасности, тем более, что часть задач можно выполнять дистанционно, - пояснил Владимир Мякуш, - На дистанционный режим работы также отправлены сотрудники старшего возраста».

При этом будет сохранена оптимальная схема для работы представительного органа и выполнения поставленных задач. В обычном режиме продолжат работать председатель Заксобрания, его заместители, начальники управлений и по одному дежурному в каждом управлении.

Пока до конца не решен вопрос, состоится ли 26 марта очередное заседание Законодательного собрания. Напомним, в составе ЗСО 60 депутатов, а в период повышенной опасности, который объявлен в регионе, запрещено проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Один из выходов – пригласить на заседание не всех - менее 50 депутатов. Для принятия решения достаточно, чтобы в голосовании приняло участие не менее 31 парламентария. Дистанционное и заочное голосование в ЗСО не допускается по закону.

Челябинская городская Дума перешла на дистанционный режим с 24 марта 2020 года работы. Заседания постоянных комиссий, намеченные на 24 и 25 марта, пройдут путем заочного поименного голосования. Такой вариант разрешен Регламентом Гордумы.